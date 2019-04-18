Kaz Dağları'nda katliam

Çanakkale’nin tek içme ve kullanım suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın su toplama havzasına yapılması planlanan altın madeninin proje sahibi Alamos Gold, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan son izni de alarak “işletme izni” sahibi olmuştu. On binlerce karaçamı yok eden şirket daha önce de Danıştay kararına rağmen Çanakkale İl Özel İdaresi’nden işletme ruhsatı almıştı.

Ancak bölge sakinlerinin madene karşı açtığı dava sürüyor. Gazetemize konuşan İDA Dayanışma Derneği’nden Pınar Bilir, “Bildiğin üzere Çanakkale’ye 30 km uzakta bir alanda Kanadalılar Alamos Gold şirketi, Türkiye temsilcisi Doğu Biga madencilik uzun zamandır Kirazlı Balaban mevkisinde altın madeni arama ve işletme faaliyeti yapmak istemekte.

Belediye ve Ziraat Mühendisleri Odası’nın açmış olduğu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) iptal davası Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş ancak Danıştay’dan idare mahkemesinin kararını bozan karar gelmişti. Bunun üzerine yapılan tüm itirazlara,basın açıklamalarına,imza kampanyalarına rağmen vali işletme ruhsatını onaylamıştı. Yargı süreci devam ediyor. Bilirkişi raporu geldi ve kurumlar bu rapora itiraz etti. Şu an mahkeme süreci bu aşamada. Ancak şirket çalışmaya devam ediyor. Ağaç katliamına devam ediyor” dedi. Bilir enerji nakil hattı için trafo yapıldığını, elektrik iletim direklerinin dikildiğini, büyük bir alanda kesime devam edildiğini gördüklerini anlatarak “Tahmini olarak su kanallarının açıldığı, yolların açıldığı, açık ocak işletme sahasının ormansızlaştırıldığını gördük. Tüm bu aşamalar sürerken yargı süreci devam ediyor. Tüm bu işlemlere karşı cevap aldığımız hiçbir kurum yok. Çanakkale’nin içme suyunu önemseyen hiç kimse yok. Çünkü bu ruhsat sahası burada yaşayan tüm insanların içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın Su toplama havzası. Böyle bir havzanın bir işletmeye konu edilmesi dahi insan haklarına aykırı olmalı. Orada yaşayan milyonlarca börtü böceği, hayvanı hesaba bile katmadan söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Kazdağları Kardeşliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mahkeme süreci devam ederken Çanakkale/Kirazlı Balaban’da orman katliamı yapan Kanadalı Alamos Gold, seni uyarıyoruz, Çanakkale’den, Kazdağları’ndan elini çek!” denildi.