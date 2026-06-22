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İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu'nun niyetini açıkladı: 'Partiyi bölmeyin der ama laf olsun diye...'

İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu'nun niyetini açıkladı: 'Partiyi bölmeyin der ama laf olsun diye...'

22.06.2026 14:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu'nun niyetini açıkladı: 'Partiyi bölmeyin der ama laf olsun diye...'

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle başlayan tartışmalara ilişkin konuştu. Kesici, Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen yeni parti hakkında, "Kemal Bey Özgürgiller'in partiden ayrılmasını ister. İstiyor. Ayrılmayın, partiyi bölmeyin falan der ama inanma. Laf olsun diye der" açıklamasında bulundu.
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21 Mayıs tarihinde mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti genel merkezine polis zoruyla girmesi ve ardından 9 milletvekili ile çok sayıda belediye/il/ilçe başkanını "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk etmesi tepkilere neden oldu.

Bu süreçte, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuracağı konuşulan "yeni parti" tartışmaları da hız kazandı.

"KEMAL BEY AYRILMALARI İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyi planladığı iddia edilen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, yeni parti tartışmalarını gazeteci Fatih Altaylı'ya değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel cephesiyle bir uzlaşı arayışında olmadığını ifade eden Kesici, asıl hedefin bu grubun partiden gönderilmesi olduğunu savundu.

Kesici, Kılıçdaroğlu'nun tutumunu şu sözlerle özetledi:

"Kemal Bey Özgürgiller'in partiden ayrılmasını ister. İstiyor. Ayrılmayın, partiyi bölmeyin falan der ama inanma. Laf olsun diye der. Ayrılmaları için her şeyi yapar. Damarlarına basar. Özgürgiller geri adım atsa, uzlaşmaya kalksa daha fazla üstlerine gider. Kemal Bey onları bu partide istemiyor. Çok açık."

"SONUNDA HALAT KOPAR"

Kesici, yeni parti iddialarına da değinerek 1980 sonrası Bülent Ecevit'in "Bunlarla bir arada yaşanmaz" diyerek CHP'den ayrılıp yeni parti kurmasını ve başbakan olmasını örnek gösterdi. Kesici, "Yani yeni parti olmaz diye bir şey yok" diyerek partideki mevcut durumu bir "halat çekmece" oyununa benzetti.

İki tarafın da yerinden kıpırdamadığını belirten Kesici, "Sonunda olacak olan şudur: Halat kopar. Kopuncaya kadar çekecekler. Besbelli" ifadelerini kullandı. Kesici şu an için bir uzlaşma ihtimalinin olmadığını belirtti.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Özgür Özel #İlhan Kesici

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