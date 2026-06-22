Gözler salı gününe çevrilmişti... Özgür Özel 'grup toplantısı' kararını verdi: TBMM Başkanlığı'na başvuru

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, yarın grup toplantısı yapma kararı aldı. Bu kapsamda TBMM Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

ÖZEL, MYK'SİNİ TOPLADI

CHP lideri Özgür Özel bugün TBMM’de A takımıyla bir araya geldi.

TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri, "Görevden alınan il başkanları", "Olağanüstü kurultay için atılacak adımlar" ve "Saha ziyaretleri" oldu.

Toplantıda, CHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı da gündeme geldi. Özel, yarın grup toplantısında konuşma kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ BU HAFTA GRUP TOPLANTISI YAPMAMA KARARI ALMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise bu hafta grup toplantısı yapmayacağını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi'ni (PM) toplama kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak salı günü saat 11.00'de yönetiminin MYK üyeleri bir araya gelmesi, bu toplantının hemen ardından, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına katılması bekleniyor.

Milletvekili grubundaki sayısal çoğunluğunu dikkate alan Özel cephesi, Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis grup toplantısı yapmaya yönelik girişimlerinin sonuç vermeyeceğini, çünkü Meclis İçtüzüğü’nün yanı sıra partinin Meclis grup yönetmelik hükümlerinin de bu konuda kendilerini yetkili kıldığını savunuyor.