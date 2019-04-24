Bakan Kurum: Burada kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan Murat Kurum, Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili yaptığı açıkalamada "Valilklerimize genelge gönderdik. Riskli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini bekilyoruz. Kızılcahamam'daki parti kampı bizim için önemli. Belediyelerin yapmasını öngördüğümüz iş programını kendilerinden istiyoruz. Bakanlıklarımız belediyelere her türlü desteği vermek suretiyle tüm projeleri yapmak istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Yıkımın olduğu alana değinen Kurum,"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kentsel dönüşüme destek vereceğiz. Belediyelerimizle işbirliği içinde yürüteceğiz. Çalışmalar sonucu burada riskli gördüğümüz alanlarda az katlı kentsel dönüşümü başlatacağız" dedi.