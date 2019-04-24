Kurum: Kanal İstanbul’da geri adım yok

Kurum, TBMM’deki resepsiyonda bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kağıthane ve Kartal’daki çöken binalarla ilgili olarak Kurum, “Kağıthane’de aşağıdaki inşaattan kaynaklı zemin iyileştirme yeterli şekilde yapılmaması sebebiyle yukarıdaki binayı güvenlik gerekçesi ile yıktık. Kartal’daki risk teşkil ettiğini düşündüğümüz çalışmalarını yürütüyoruz” dedi. 2.5 ay önce valiliklere genelge gönderdiklerini anımsatan Kurum, şunları söyledi:



“Genelge kapsamında da en riskli en acil alandan başlamak suretiyle dönüşümü yapmak istiyoruz. Kağıthane’de yıkılan bina ve 26 binayı kapsayan kentsel dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız. Hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek ve bu dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kağıthane’de bunlardan biri olacak.”



‘Hiçbir aksama olmaz’



Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki değişimin ardından Kanal İstanbul Projesi’nin devam edip etmeyeceği konusunda “Hiçbir aksama olmaz. Büyükşehir belediyesinin olmadığı yerde de ilgili bakanlıklarımız ilçe belediyeleri ile gerekli bütün desteği sağlayacaktır. Manifestodaki projeleri kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, millet bahçesi, atık su tesisi gibi şehri 50-100 yıl planlayacak bütün projeleri de hızlı şekilde 5 yıllık plan hazırlayacağız. Hiçbir geri adım yok” dedi. Paralı poşet uygulamasının ardından yüzde 75’e varan azalma olduğunu belirten Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sıfır atık yönetmeliğini haziran ayında çıkaracağız.Poşetlerin kullanımı azalacak, depozite uygulamasına geçeceğiz. 2023 yılında çöp miktarlarını azaltmamız gerekiyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa Filipinler’deki balinanın midesinden çıkan plastik bizim buradaki balıkta da çıkacak.”



Kurum, yurttaşların büyük çoğunluğunun poşet uygulamasında kendilerini desteklediğini belirterek, “Depozite uygulaması, cam, poşet, kağıt, metal ürünlerde hepsinde uygulayacağız. Plastik uygulamasından sonra depozito uygulaması olacak” dedi. İnternet üzerinden verilen siparişlerde yemek şirketlerinin poşet uygulamasına uymadıkları iddialarıyla ilgili olarak da Kurum, “Poşetin cinsi önemli. Kargo ve kuru temizleme de ücret alınmıyor. Hizmet sektöründen şu an almıyoruz. Ekmek ve manav, eczane poşetlerinden ücret almıyoruz. Uygulamalar zamanla oturacak, eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir süreklilik içinde sürüyor. Poşetlerde reklamlı olanlara da bir süre verdik. O sürenin sonunda bir tarafta sıfır atık özendirecek slogan olacak” dedi.