Amasra yine ayakta

Santral için ÇED onayının Danıştay tarafından bozulmasının ardından şirketin yeniden ÇED başvurusunda bulunması üzerine Bartın Platformu, bir çağrı yayımladı. Yeni başvuruyla ilgili bugün Amasra Spor Salonu’nda 10.00’da bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır gazetemize yaptığı yaptığı açıklamada, Amasra ve bölge halkının iktidar desteği ile bir oldubittiye izin vermeyeceğini belirterek “13 küsür yıldır termik santrala karşı biz Amasra’da da Bartın’da da hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak başarılı bir mücadele yürütüyoruz. Binlerce insanın katılımıyla yaptığımız etkinliklerle aslında çevresine sahip çıkanlara örnek olduk. Bugün yeniden görev bizi çağırıyor. Termik santral siyaset üstü bir meseledir. Hepimizin, sadece insanların değil denizdeki balığın, havadaki kuşun, ormandaki geyiğin de hakkını savunmak için karşı çıkmamız gereken bir yatırımdır bu. Termik santral mücadelesine karşı yanımızda yer alanların hepsinin başımızın üstünde yeri var. Biz çağrıyı bir kez daha yineliyoruz. Umarım Bartın da Amasra da bu meseleyi siyaset üstü bir tarzda götürmeyi başarır tüm seçilmişleri ile, halkıyla, basınıyla bu süreci bir daha açılmamak üzere noktalarız. Amasra’ya termik santral yapılamaz teminatı bizleriz. ÇED’ de istemiyoruz, Termik santral da istemiyoruz”dedi. l Zonguldak