AKP kulislerinde seçim senaryosu: Hedef 2027 Mayıs’ında sandık

AKP’de son dönemde peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarının ve saha raporlarının parti yönetiminde kapsamlı bir değişim ihtiyacını yeniden gündeme getirdiği belirtiliyor. Parti kulislerinde konuşulanlara göre Erdoğan, seçim sürecine mevcut kadrolarla girilmesini istemiyor. Bu nedenle hem teşkilatlarda hem de genel merkez yönetiminde geniş kapsamlı bir revizyon hazırlığı yapılıyor. Buna göre Erdoğan’ın hazırladığı yol haritası dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada teşkilatlarda değişim yapılacak. İkinci aşamada kabine revizyonu gerçekleştirilecek. Üçüncü aşamada olağanüstü kongreyle parti yönetimi yeniden şekillendirilecek. Son aşamada ise ekonomik düzenlemelerle birlikte seçim sürecine girilecek.

İLK HEDEF TEŞKİLATLAR

Parti kaynaklarına göre değişimin ilk adresi il ve ilçe teşkilatları olacak. Özellikle yerel seçimlerin ardından istenilen performansı gösteremediği değerlendirilen teşkilatlarda kapsamlı görev değişikliklerinin gündemde olduğu belirtiliyor. AKP yönetiminde, seçmenle bağın zayıfladığı ve teşkilatların sahadaki etkinliğinin azaldığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade edilirken, seçim öncesinde tabanı yeniden hareketlendirecek bir yapılanmanın hedeflendiği konuşuluyor.

KABİNEDE SONBAHAR OPERASYONU

Kulislerde konuşulan bir diğer başlık ise kabine değişikliği... Parti kaynakları, sonbahar aylarında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sınırlı ancak dikkat çekecek bir revizyon beklendiğini aktarıyor. Buna göre dört ya da beş bakanın görevden alınabileceği, yerlerine yeni isimlerin getirilebileceği ifade ediliyor. Kabine değişikliğinin hem ekonomi yönetimine hem de kamuoyunda yıprandığı değerlendirilen bazı bakanlıklara yeni bir ivme kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

‘SAHAYA İNMİYORLAR’ ELEŞTİRİSİ

Asıl büyük değişimin ise olağanüstü kongrede yaşanacağı konuşuluyor. AKP kulislerine göre Erdoğan, genel merkez yönetiminden memnun değil. Özellikle genel başkan yardımcılarının performansına yönelik ciddi eleştiriler dile getiriliyor. Parti içerisinde yapılan değerlendirmelerde, genel başkan yardımcılarının seçmeni yeniden kazanacak saha çalışmasını yürütemediği, kaybedilen oyların geri alınmasına katkı sağlayamadığı ve toplumdan koptuğu yönünde görüşlerin öne çıktığı belirtiliyor. Kulislerde, Erdoğan’ın bazı kurmayları için “Sadece sosyal medya üzerinden siyaset yapıyorlar. Sahada yoklar. Partiyi büyütemediler, seçmeni geri getiremediler” değerlendirmesinde bulunduğu iddia ediliyor. Bu nedenle olağanüstü kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun yanı sıra genel başkan yardımcılarının da büyük bölümünün değiştirilmesinin beklendiği ifade ediliyor.

EKONOMİDE SEÇİM HAZIRLIĞI

Kulislerde ekonomik başlıkların da seçim hazırlığının önemli ayaklarından biri olacağı konuşuluyor. Buna göre ocak ayından sonra emekli aylıkları, asgari ücret ve sosyal desteklerde kamuoyunda karşılık bulacak düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Parti kaynakları, ekonomik adımların seçime giderken seçmenin alım gücünü artırmaya yönelik bir paket halinde hazırlanabileceğini dile getiriyor.

HEDEF 2027 MAYIS’INDA SANDIK

Tüm bu hazırlıkların ortak hedefinin ise Mayıs ayında yapılabilecek bir erken seçime güçlü bir kadro ve yenilenmiş bir parti yapısıyla girmek olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinde konuşulan senaryoya göre Erdoğan, teşkilat revizyonu, kabine değişikliği, olağanüstü kongre ve ekonomik düzenlemelerin ardından seçmenin karşısına yenilenmiş bir yönetim anlayışıyla çıkmayı planlıyor.