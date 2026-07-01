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'Çete' haberinin ardından... Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı!

'Çete' haberinin ardından... Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı!

1.07.2026 22:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Çete' haberinin ardından... Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı!

'Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından, Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı.

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'Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından, Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı. 

Avukatlar konuyu takip ederken, gözaltına nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Saydam'ın Vatan Emniyet'te tutulduğu öğrenildi.

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İlgili Konular: #Cumhuriyet #gözaltı

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