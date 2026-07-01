'Çete' haberinin ardından... Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı!

'Yurttaş meydana gelen saldırılar arasında yaşam mücadelesi veriyor: Çetelerin yeni adresi İstanbul'un gözde semti Göktürk mü?' haberinin ardından, Cumhuriyet muhabiri Gülnur Saydam gözaltına alındı.
Avukatlar konuyu takip ederken, gözaltına nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Saydam'ın Vatan Emniyet'te tutulduğu öğrenildi.
Muhabir arkadaşımız Gülnur Saydam an itibariyle ses getiren Göktürk’te çeteler mi var haberinin ardından gözaltına alınıyor. Vatan Emniyet’e geçiyoruz. Cumhuriyet gerçekleri yazmaya devam edecek.— can uğur (@canugur1987) July 1, 2026