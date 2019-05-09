Adalıyalı Koyu’nda yapılmak istenen otel projesine yurttaşlar ‘hayır’ dedi

Projeye karşı açılan davalar sürerken, şirkete verilen son ÇED onayı kapsamında dün Bodrum Mazı’da ÇED halkın katılımı toplantısı yapılmak istendi. Bodrumlular, Mazı halkı, Denizde Birlik Platformu’na üye çevreciler ve sivil toplum kuruluşları temsilciler, Bodrum Denizciler Derneği öncülüğünde toplantıya yoğun katılım sağladı. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, HDP İlçe Başkanı Funda Erdoğan da yurttaşlara destek verdi. ÇED toplantısında halk “Adalıyalı Vazgeçilmezimizdir” diyerek denizcilerin mavi yolculuğun uğrak yeri olan doğal güzellikteki koyların yapılaşmaya açılmasına karşı olduklarını vurguladı.



Şirkete yapılan ek arazi tahsislerinin iptali için gerekli başvuruları yaptıklarını belirten Avukat Betül Sümer Cinmen, “Haksız ve hukuksuz yapılacak her şey ve herkes hakkında dava açacağız. Gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da dava açacağız” diye konuştu.



ÇED toplantısında şirket yetkilisi Bekir Erdoğan’ın 500 kişiye istihdam sağlayacakları yönündeki sözleri üzerine yurttaşlar, “Biz burada yaşıyoruz bizim milyon dolarımız yok. Nefes alacak, kıyısında denize girebileceğimiz bir tek burası kaldı. Buranın doğal güzellikleri için burada turizm var” dedi.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz de “Burayı koruması gereken bakanlıkken, biz burayı bakanlıktan korumaya çalışıyoruz” diye konuştu. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yeni bir soru önergesi verdi.