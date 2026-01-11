Özgür Özel yağmur altında binlere seslendi: 'Size selam dahi vermeyecekler!'

CHP'nin 19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyon sonrası başlattığı yurt genelinde düzenlediği mitinglerin bu haftaki adresi Denizli oldu.

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen yurttaşlar şemsiyelerle miting alanını doldurdu.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mesajı okudu.

İmamoğlu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Denizli’nin güzel insanları, benim cesur hemşehrilerim!

Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, güzel gözlü çocuklar, canımın içi gençler…

Her birinize hasretle sarılıyorum, sizleri çok özledim.

Sizler 19 Mart’tan bu yana bir milim bile geri adım atmadan demokrasiyi, adaleti savunmaya devam ediyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum, hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Denizli’nin halkçı ve icraatçı başkanı, değerli yol arkadaşım Bülent Nuri Çavuşoğlu’na bu şehre katkıları için teşekkür ediyorum.

Örgütümüzün güçlü iradesini ve mücadeleci ruhunu temsil eden değerli yol arkadaşım Ali Osman Horzum’a ve onun şahsında tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili dostlarım,

10 ay önce Türkiye'de büyük bir oyun sergilenmeye başladı. Bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini gören bu iktidar, seçime rakipsiz girmek için yargı eliyle bir operasyon başlattı. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir belediye başkanına reva görülmeyen hukuk dışı uygulamalara, türlü türlü zorbalıklara maruz kaldık.

Bu kirli oyunu kurgulayanlar, ilk zamanlar ne kadar hevesli, ne kadar mutluydular hatırlıyor musunuz? Güya ortaya öyle kanıtlar koyacaklardı ki, bizler ailelerimizin yüzüne bakamaz olacaktık. Güya turpun büyüğü heybedeydi.

Günlerce millete ahtapot masalları anlattılar. Gerçek dışı olduğu kanıtlanan sayısız yalan ve iftiralarla televizyonlarda milletimizi kandırmaya çalıştılar. Ama ne oldu? İddianame ortaya çıktı, çıtları çıkmaz oldu.

Ben ilk günden bugüne aynı şeyi söylüyorum: Bu dava baştan sona siyasidir. Eğer siyasi değil diyorsanız, iddialarınızın arkasındaysanız bizim mahkemelerimiz TRT ve isteyen tüm kanallar tarafından canlı yayınlansın. Milletimiz kimin ne olduğunu gözleriyle görsün. Hodri meydan!

Canlı yayın talebimiz başlangıçta 'olabilir, niçin olmasın' gibi laflar ettiler ama sonra bununla ilgili kanun teklifini sessiz sedasız reddettiler. Bizleri yalan ve iftiralarla milletin gözünden düşürebileceklerini zannedenler, milletin vicdanı karşısında çoktan mahkum oldular.

Biz 10 aydır daracık hücremizde, haklılığımızdan aldığımız güçle, milletimizden gördüğümüz ilgi ve destekle direniyoruz. Umudumuz ve cesaretimiz her gün daha da güçleniyor. Gelecek güzel günlere olan inancımız her gün daha da büyüyor.

Onlar ise her güne koltuklarını kaybetme korkusuyla, yoksulluğa, güvencesizliğe mahkum ettikleri milletin karşısına çıkamamanın ezikliğiyle uyanıyorlar.

Onların vakti doldu. Onların hizmet enerjisi, doğru dürüst projesi, liyakatlı kadroları kalmadı. Onların millete saygısı, sevgisi kalmadı. Millet karşısında hadlerini bilmez oldular.

Onlar yolun sonunda ama biz yolun başındayız. İşte bu yüzden; onlar sandıktan, milletten köşe bucak kaçıyor, biz ise sandığa, millete koşuyoruz. Biz sorumluluk üstlenmeye, iş yapmaya, ülkemlerin sorunlarını çözmeye koşuyoruz. Şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil; milletin iktidarını kurmaya koşuyoruz.

Bizim peşinde olduğumuz tek zafer; milletin ortak aklının, milletin ortak vicdanının zaferidir. Milletin iktidarına millet ne derse o olacak. Milletin iktidarında herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için refah olacak.

Türkiye büyürken milletin emeği ve ekmeği küçülmeyecek. Çalışacağız, üreteceğiz ve adilce paylaşacağız. Türkiye’yi geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, emeğinin, yatırımının karşılığını hakkıyla alan özgür ve mutlu insanların ülkesi haline getireceğiz.

Bir kişi kaybederse, Türkiye kazanacak!

Her şey çok güzel olacak!

Her şey çok güzel olacak!

Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı."

ÖZEL: ''BU MEYDANI DOLDURANLARA SELAM OLSUN''

Mitingte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptı.

Özel'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

''Bugün 80'inci eylem için bu meydandayız. Dediler ki 'yazın olmaz' doldurdular. Dediler ki 'kışın olmaz, bu miting olmaz' meydanları doldurdular. Dediler ki 'Denizli'de yağmur var, bu miting patlar' ben dedim ki 'o meydan tıklım tıklım dolacak'. Bu meydanı dolduranlara selam olsun, selamlar olsun.''

Bugün bu meydanda itiraz edenler var. Her türlü haksızlığa eşitsizliğe itiraz edenler var. Direnmeye, mücadele etmeye eylem yapmaya geldik bu meydana. Genciyle yaşlısıyla emeklisiyle emekçisiyle herkes bu meydanda.

''SEN SEBEPSİN BUNA ERDOĞAN''

Bu meydan 'istifa' diye inliyorsa sen sebepsin buna Erdoğan ben değil.

''ATATÜRK'Ü BU MİLLETİN GÖNLÜNDEN SÖKÜP ATAMAZSINIZ''

(Denizli Belediyesi'nin Atatürk Bilim Merkezi tesisinin açılışı) Bir yandan yaptıklarımız, tabi yaptıklarımızı söylerken bugün burada bir istisna yapacağız. Normalde mitinge gidince açılış yapmıyoruz. Ama öyle bir teklifle geldiler ki. Biliyorsunuz Atatürk adıyla sorunları var. Atatürk Havaalanı'nı bile allem edip kullem edip kapatıp İstanbul Havaalanı diye değiştirdiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin gönlünden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sökemeyecekler.''

''42 BİN LİRA ALACAK EMEKLİYE 20 BİN LİRA TEKLİF EDİYORSUN''

(AKP'nin emekli aylığı düzenlemesi) 42 bin lira alması gereken emekliye 20 bin lira teklif ediyorsun. Bugün en düşük asgari ücret teklifimiz 39 bin liradır. Emeklisine saygı duymayanın bu memlekette görecek günü, sizin yüzünüze bakacak yüzü yoktur. Bundan sonra emekliler bırak yüzünüze bakmayı size selam dahi vermeyecekler.

''EĞER EKREM BAŞKANDAN KORKMUYORSAN...''

Eğer Ekrem Başkan'dan korkmuyorsan tutuksuz yargılanmayı getir. TRT'den canlı yayınlamayı getir. Hodri meydan; tutuksuz yargılama, TRT'den canlı yayın.''