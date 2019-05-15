SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, “Akkuyu Nükleer Santral inşaatı temelinde oluşan çatlaklar, neden resmi bir açıklamayla değil de olay tarihinden 10 ay sonra sızıntı bir haber olarak ortaya çıktı? Akkuyu temelindeki çatlağın ölümcül radyasyon sızıntısına neden olacağı bilindiği halde neden resmi bir açıklama hâlâ yapılmadı? Akkuyu NGS. temelindeki çatlaklar, inatla bu santralı yapmaya çalışanlara ciddi bir uyarıdır. Nükleer santrallardan derhal vazgeçin” dedi.
Akkuyu'nun temelinde çatlak var
Samsun Çevre Platformu’nun (SAMÇEP) bileşeni olduğu Ekoloji Birliği, Türkiye genelinde 60 bileşeni ile Akkuyu Nükleer Santral inşaat temelinin iki kez çatlaması ve bu olayın 10 aydır halktan gizlemesi üzerine “Uyan Türkiye” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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Yayınlanma tarihi: 16 Mayıs 2019 Perşembe, 00:10