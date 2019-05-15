Akkuyu'nun temelinde çatlak var

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, “Akkuyu Nükleer Santral inşaatı temelinde oluşan çatlaklar, neden resmi bir açıklamayla değil de olay tarihinden 10 ay sonra sızıntı bir haber olarak ortaya çıktı? Akkuyu temelindeki çatlağın ölümcül radyasyon sızıntısına neden olacağı bilindiği halde neden resmi bir açıklama hâlâ yapılmadı? Akkuyu NGS. temelindeki çatlaklar, inatla bu santralı yapmaya çalışanlara ciddi bir uyarıdır. Nükleer santrallardan derhal vazgeçin” dedi.