Can suyunu kesmeyin

Ordu Valiliği önceki gün yayımladığı ilanla Turnasuyu Nehri üzerine yapılması planlanan “Turnasuyu Enerji Grubu Projesi, Malzeme Ocakları, Kırma Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi” projesinin planlandığını duyurdu. Proje için Halkın Katılım Toplantısı 29 Mayıs Çarşamba günü Altınordu mahallesindeki Erenli Köy Kıraathanesi’nde gerçekleşecek. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, HES projesinin üçüncü kez yeniden gündeme getirildiğini belirterek “Bundan önce iki kez HES ruhsatı alıp yapmaya çalıştılar. İkisinde de yöre insanlarının mücadelesi ve açılan dava sonucu mahkeme kararı ile engellendi. Turnasuyu üzerinde zaten dört HES yapılmış durumda. Bir adet de Giresun sınırında yapılıyor. Bu iki HES de yapılırsa denize akacak su kalmayacak” dedi.



Gülyalı için Turnasuyu’nun önemli olduğunu söyleyen Gönül “Gülyal ilçesi Turnasuyu Irmağı’ndaki keson kuyularından su almakta. Keson kuyuları da barajların alt kotunda bulunmakta. Yani kuyulara su gelmeden bitmiş olacak. Başka sorun ise Turnasuyu Vadisi’nde tarım yapılmakta. Çiçekçilik, kivi ve çilek yetiştiriciliği, fındık tehlike altında demektir” dedi.



Yeşilden yanayız



Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe HES projesini üzülerek öğrendiğini belirterek, “Doğanın dengesinin bozulmasına müsaade etmemek için bu sürecin içerisindeyiz. Doğadan ve yeşilden yanayız. Kesinlikle Turnasuyu Irmağı’nın HES yapılmayacak kadar güzel bir yer olduğunu düşünüyoruz. Biz de belediye olarak ırmağın yanında rekreasyon alanı yaratma gibi bir projemiz var” dedi.

DOĞAYA CAN SUYU Karadeniz’in en yeni keşif rotalarından biri olan Turnasuyu Vadisi, Ordu ili merkez Turnasuyu mevkiinde Türkiye’nin en ideal yürüyüş parkuru özelliğini taşıyor. Vadinin içerisinde bulunan Turnasuyu Deresi ise, sahip olduğu kayalık yatağı ve onu saran yeşil örtüsü nedeniyle dört mevsim boyunca berraklığını koruyor. Canik Dağları’ndan kıvrılarak Karadeniz’e doğru yol alan Turnasuyu Deresi boyunca, pek çok bitki çeşidi ve rengârenk çiçekler yer alır. Turnasuyu Deresi, başta su kefali olmak üzere çok sayıda tatlı su balığına ve tatlı su canlısına ev sahipliği yapıyor.