Yarasalara zorunlu göç

Doğa harikası Istranca Ormanları’nın kalbine kalker ocağı için süreç başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapan maden ocağında kalkerin dinamit patlatılarak sökülmesi planlanıyor. Alanın 50 metre yakınında yarasaların yaşadığı Ocak ve Bağlar mağaraları bulunuyor. Ancak kalker ocağının hazırladığı proje dosyasında mağaraların ve yarasaların adı bile geçmiyor.

Yarasalara komşu...

Kırklareli’ne bağlı Vize ilçesi Sergen köyünde kalker ocağı için ÇED süreci geçen günlerde başlatıldı. Kalker ocağı projesinin dosyasında ocak yapılmak istenen alanın tarım ve orman alanı olduğu belirtildi. Dosyada proje kapsamında kalker üretim faaliyetlerinde açık işletme yöntemi kullanılacağı belirtilerek delme - patlatma yapılacağı anlatıldı. Alanın “meşe meşceresi bozuk meşe meşceresi, ağaçsız orman toprağından” oluştuğu ifade edildi.

4 türden 1600...

Bölge sakinleri projenin Ocak ve Bağlar mağarasının yanında olduğunu ve bu mağaralarda yarasaların yaşadığını belirterek tepki gösterdi. Hazırlanan raporlarda, Bağlar mağarasının yöredeki en önemli yeraltı habitatlarından olduğuna dikkat çekilerek “Mağarada nalburunlu yarasalar, Rhinolophus euryale ve Rhinolophus blasii, bulunmaktadır. Bu türler mağarayı hem kışlama hem de yavrulama için kullanmaktadır. Yaz dönemi araştırmalarında dört türden 1600 yarasa kaydedilen mağarada toplam 9 türe rastlanmıştır. Bunların arasında, Trakya’nın Türkiye sınırları içinde kalan bölümünde ilk kez kayda geçen meta menardi de mevcuttur” denildi.

Geri dönüşü Yok

Kalker ocağının 50 metre yakınında 9 türe ev sahipliği yapan mağaralar var. Ancak dosyada ne yarasaların ne de mağaraların isimleri geçiyor. Çevreciler tepkili: “Geri dönüşü mümkün olmayan kayıplara neden olacağı aşikâr, süreç sonlandırılsın...”