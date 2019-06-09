Her şey çevre için

Atık deyip geçme, gelecek için bir hazine, her atık çöp değildir, onları ayrı biriktir, ağaçlar kâğıt, kâğıtlar çöp olmasın, hepimiz öğrenelim, temiz bir dünya için.

Çöp deyip geçmeyin, onlar bir hammadde, getir pet şişeyi, kurtar geleceği.”

Şarkıları, hareketli ve neşeli sahnesiyle olduğu kadar çevreciliğiyle de tanınan, hatta “Sıfır Atık” projesiyle çevre duyarlılığı müziğin önüne geçen Zeliha Sunal, söyleşi yapmak üzere çağrıldığı Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu’nda söz ve müziği öğrencilere ve öğretmenleri Funda Cumbul’a ait bu şarkıyla karşılanmış.

Dahası çocuklar, tamamı atıklardan yapılmış enstrümanlardan oluşan bir orkestrayla çalıp söylemiş ve şarkıcının gönlünü çalmış. Resmi olarak Sıfır Atık projesine ilk geçen, yine ilk Yeşil Bayraklı Eko okul da bu okulmuş zaten. Meyve atıklarından kompost yapmak için çocuklar bütün teneffüslerde bisikletle pedal çeviriyormuş, önümüzdeki eğitim yılında ilk işim onları ziyaret etmek olacak.

Şarkıyı çok beğenen Zeliha Sunal, bunun bütün okullarda teneffüs zili olması için çalışmaya başlamış. Murat Yeter, müzik aranjmanı için yardımcı olmuş. Atık toplama şirketi Akademi Çevre de şarkıya sponsor olmuş. Klibinde şarkıcıya öğrenciler eşlik ediyor, ama vokali konservatuvar öğrencileri yapmış. Zeliha Sunal, “Atıktan Sanata” projesinin de içinde olduğu için her şey hızlıca hallolmuş ve 3 Haziran’dan itibaren de Çevre Haftası dolayısıyla internete girmiş.

Plajına sahip çık!

Yıllardır çevre için çalışığını, bir ara ÇEVKO’nun yüzü olduğunu, Sıfır Atık projesinden de yıllar önce bahsettiğini biliyorum. Ne zaman çıkmıştı bu “Sıfır Atık” projeniz?

2016 yılında Serik Belediyesi’nde, ÇEVKO ve Antalya’daki otellerde başlattık. Binlerce kişinin katıldığı kongre otellerinin atıklarını toplatıp karbon ayak izini çıkarttık, kaç ağaç kaç m3 su, kaç depo benzin kurtardığımızı hesapladık! Daha sonra projeyi İstanbul’a taşıdım. İstanbul Kongre Merkezi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi atıklarının ayrı toplanması ve hesaplanmasına Şişli Belediyesi ile devam ettik. Aydın Üniversitesi, Küçükçekmece Belediyesi ile devam etti. Alanya ve Dikili’de “Plajına sahip çık!” projesi bunlara dahil oldu.

Akılda kalıcı

Bir de Saray’ın projesi çıktı sonra?

2017 Ekim ayında Emine Erdoğan sıfır atık projesi başlattı diye haberlerde duydum. Sıfır Atık’ın dijital bütün hakları bendeydi. Çevre Bakanlığı, benimle ilişki kurup bu hesapları istedi. Her şey çevre içindir diyerek elimdeki bütün hesapları ve bilgileri Emine Erdoğan’ın kampanyasına devrettim. Çevre için bir şey yapmak istiyorsam bu partiler üstü bir çalışma ve ben her partinin belediyesiyle eşit mesafede çalışmak, çocukların eğitimi için okullarla işbirliği yapmak durumundayım. Sahne sanatçısı kimliğimi kullanarak çevre eğitimini eğlenceli ve akılda kalıcı biçimde yapıyorum.

Ritim aleti hediye

Çevre korumaya neden ve ne zaman ilgi duydunuz?

Çocukken annem ve babam israf edilmemesine çok önem verirdi. Anadolu’da hiçbir şey israf edilmezdi, hâlâ edilmiyor. Şimdi de mesela büyük otellerde bir günlük kullanımda toplanan sabunlar, havluların yıkanılmasında kullanılıyor. Alırken ve atarken kıyamıyorum.

Her konserimde tuvalet kâğıdı rulosundan ritim aleti yaparak seyircilerime bana eşlik etmeleri için dağıtıyorum. Tabii, eşim bu toplama ve biriktirme durumundan çok sıkıldı. Evin altında bir depo tuttu, orada biriktiriyorum! Ne kadar çok insana ulaşabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Seneye futbol sezonunda Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Sıfır Atık projesi uygulamayı çok istiyorum. Malum Fenerbahçeliyim!