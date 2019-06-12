Onlarca sanatçıdan daha Hasankeyf bildirisi

Tarihi 12 bin yıl önceye giden, birçok istilayı atlatan ve bir açık hava müzesi olan antik ilçe Hasankeyf ile Dicle Vadisi, Dicle nehri üzerine inşa edilen Ilısu Barajı'nın suları altında bırakılması bekleniliyor. Ekoloji hareketleri, Ilısu Barajı'nda 10 Haziran’da su tutulacağı açıklanmasına karşı, son haftalarda yoğun protestolar yaparak, 7 Haziran'da kamuoyuna Hasankeyf için duyarlılık ve ses olma çağrısında bulunup, sosyal medyadan bir çok sanatçının desteğiyle #HasankeyfİçinGeçDeğil kampanyası başlattı. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinden kampanya ya katılan onlarca sanatçı, aydın, siyasetçi ve STK yaptıkları paylaşımlarda Hasankeyf’in sular altında kalmamasını ve Ilısu Baraj projesinin durdurulmasını istedi. Ekoloji hareketleri kampanyaya, Hasankeyf kurtarılana kadar devam edileceği belirtildi. Kampanyaya dünyanın çeşitli bölgelerinden sanatçı ve vatandaştan destek gelmeye devam ediyor.

''Zulümdür, cinayettir!”

Aralarında İpek Reçber, Kazım Gündoğan, Füsun Demirel ve Akif Kurtuluş'un da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve aydın, "Hasankeyf ve Dicle Vadisi’ne Sahip Çıkalım!" diyerek çağrısıyla bir bildiri yayınladı. Ilısu Baraj projesiyle sular altında kalması öngörülen Hasankeyf ve Dicle Vadisi için çağrıda bulunan bildiri de, “12 bin yıllık bir uygarlıktır Hasankeyf. Dünya kültürel mirasının bir parçasıdır Hasankeyf. Hasankeyf insanlığın ortak tarihsel, kültürel ve doğal mirasıdır… Ne yazık ki bu antik uygarlık Dicle Vadisini sular altında bırakacak olan Ilısu Baraj Projesi’yle bu kadim Mezopotamya uygarlığı yok edilecek… Benzersiz biyoçeşitliliğiyle, 199 köyün tarihi, kültürü ve sosyal yaşamıyla Vadi ve Hasankeyf yok olacak. Bu doğadaki canlılara; tarihe, kültüre ve sosyal yaşama yönelik bir kırımdır. Zulümdür, cinayettir!” ifadeleri yer verildi.

Bildiride imzası olan sanatçılar şu şekilde:

Kazım Gündoğan (Yapımcı, Araştırmacı,Yazar),Kemal Yalçın ( Arastırmacı,Yazar), Mikail Aslan (Müzisyen), Lale Koçgin (Müzisyen), İpek Reçber (Müzisyen), Kenan Taşkesen (Tiyotrocu, Şair), Ozan Reçber ( Müzisyen), Berivan Canpolat, Erdal Yıldırım ( Araştırmacı,Yazar)Medet Aslan ( Müsizyen), Cemil Koçgiri (Müzisyen), Doğan Çelik (Müzisyen), Füsun Erdoğan (Gazeteci), İlyas Emir ( Eğitimci, Güney Dergisi), Meral Coşkun (Müzisyen), Füsun Demirel ( Yazar, Oyuncu), Nurten Yalnız (Müzisyen), Tülay Yıldırım Ede (Gazeteci), Latife Fegan (Aktivist), Defne Sandalcı (Yazar), Kenan Karabağ (Yazar), Abdullah Nefes (Yazar, Şair), Tunzale Rafiqqızı (Gazeteci), Seyit Soydan (Yazar), Namık Kuyumcu ( Şair, Yazar),Nevzat Oğuz (Şair), Yılmaz Demirel ( Yönetici, Politikacı), Metin Bozdağ (FDG Başkanı) Maris Karaburun, Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (Muhasebeci), Fadıl Öztürk (Şair, Yazar), Mehmet Çetin (Şair, Yazar), Çetin Yiğenoğlu (Yazar, Gazeteci), Yasemin Göksu (Müzisyen, Aktivis), Mutlu Polat (Oyuncu, Yönetmen), Cafer Aktaş ( Politikacı), Ahmet Önal (Yayıncı, Yazar), Buşra Ersanlı (Akademisyen), Hüseyin Cengiz (Yazar), Pelin Batu (Oyuncu Yazar), Ali Haydar Avcı (Araştırmacı, Yazar), Tuğrul Keskin (Şair, Yazar), Coşkun Şimşekli (Şair), Nermin Bezmen (Yazar), Aydın Şimşek ( Şair, Yazar), Tolga Savacı ( Oyuncu), Cemalettin Zeyrek (Müzisyen), Hamit Demir (Oyuncu), Hasan Öztoprak (Şair, Yazar), Hasan Hüseyin Deveci (Ressam), Turgut Türksoy (Yazar, Yayıncı), Ünal Ersözlü (Şair, Yazar, Gazeteci), Neşe Yaşin ( Şair, Yazar), Erdal Boyoğlu (Yazar), Aziz Tunç ( Yazar), Rose Agum ( Sanatçı), Kenan Araz (Sosyolog, Psychososyal Danışman), Burhan Gündoğan (Şair,Yazar), İpek Bayrak ( Şair), Eyüp Kılıçkaya (Müzisyen), Hasan Hayri Ateş ( Yazar), Ahmet Özer (Akademisyen), Ali Haydar Çavuş (Aktivis), Mahmut Akgül ( Gazeteci), Mehmet Özer ( Sanatçı, Aktivist), Musa Kaplan ( Yazar, Yönetmen), Uğur Biryol ( Yazar), Zeynel Gül ( Gazateci), Emirali Yağan ( Şair, Yazar), Akif Kurtuluş ( Şair, Yazar), Zehra İpşiroğlu ( Akademisyen, Yazar), İsmail Çoban (Görsel Sanatçı), Gülizar Asik ( Aktivist), Halil Zengin ( Aktivist ), Doğan Çelik ( Aktivis), Firaz Demir (Aktivist), Müslüm Sakinç ( Aktivist, Yönetici),İbrahim Bahadır ( Araştırmacı, Yazar),Gamze Cantürk Gürel (Yazar)

Kampanya 7 Haziran'da başladı

Ekoloji Birliği ve Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Hasankeyf ve Dicle Vadisi’ni sular altında bırakılması planlanan Ilısu Barajı'nda 10 Haziran’da su tutulacağı açıklanmasına karşı 7 Haziran günü saat 20.00'da sosyal medya üzerinden #HasankeyfİçinGeçDeğil hashtag'ı ile kampanya başlattı. Ahmet Ümit, Bahar Feyzan, Barış Atay, Cemîl Koçgiri, Erkan Oğur, Ercan Y Yılmaz, Haluk Levent, Metin Uca, Mikail Aslan, Nazan Kesal, Pınar Aydınlar, Selim Temo ve Şebnem Sönmez'in kamuoyuna Hasankeyf için duyarlılık çağrısında bulunduğu kampanya videosu ise binlerce kes paylaşıldı. Ekoloji hareketlerinin Hasankeyf’in sular altında kalmaması ve Hasankeyf’e ses olmak için yaptığı çağrıya daha sonra bir çok sanatçı, aydın, siyasetçi ve STK'ten de destek geldi. Amberin Zaman, Apolas Lermi, Agah Aydın, Ayşe Berktay, Barbaros Şansal, Belçim Bilgin, Betüş Arım, Ferhat Tunç, Feryal Öney, Hicri İzgören, Orhan Aydın, Pelin Batu, Rustem Batu, Türkan Elçi, Tuncay Akgün, Yavuz Ekinci, Fransız sanatçı Elen Ture, Mazlum Çimen, Melis Aygen, Nurgül Yeşilçay, Nihat Behram, Kardeş Türküler, Sedef Ecer, Şehmus Diken, Zülfü Livaneli, Yaşar Seyman, Yusuf Nazım, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, Doğa Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Samsun Çevre Platformu ( SAMÇEP), Kuzey Ormanları Savunması, Karadeniz İsyandadır, Validebağ Savunması, Taksim Gezi Parkı, İstanbul Kent Savunması, CHP Milletvekillerinden Sezgin Tanrıkulu, Yıldırım Kaya, Burhanettin Bulut, Özkan Yalım, Hüseyin Yıldız, Ali Şeker, eski milletvekillerinden Zeynep Altıok Akatlı, Gülay yedekçi, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Van, Diyarbakır Büyükşehir ve Batman Belediyesi Eş Başkanları ile HDP’li bir çok milletvekili de yaptıkları paylaşımlarda Ilısu Baraj projesinin durdurulması için çağrıda bulundu.