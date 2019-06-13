Sakıncalı Küre

Uluslararası öneme sahip, Türkiye’nin en önemli doğal ve kültürel miraslarından Küre Dağları Milli Parkı içerisindeki mermer ocakları sayısı “gizli” denilerek açıklanmadı.

Kastamonu’da bir bölge sakini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 14 Mayıs’ta başvurarak doğa harikası Küre Dağları Milli Park içerisinde yer alan mermer ocakları sayısı ile Azdavay ve Pınarbaşı ilçe sınırı içerisinde kaç adet mermer ocağının faaliyette olduğunu sordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yanıtlanan soruya Pınarbaşı ilçesinde 16, Azdavay ilçe sınırları dahilinde ise 8 adet mermer ocağının bulunduğu belirtilde ancak Küre Dağları Milli Parkı’yla ilgili soru yanıtlanmadı. Park sınırlarıyla ilgili kurumun Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü’nden temin edilmesi gerektiği kaydedildi.

Yurttaş 3. şahıs oldu

Yurttaş CİMER’e 24 Mayıs’ta tekrar başvurarak bu kezi sadece Küre Dağları sınırları içerisinde yer alan mermer ocaklarını sordu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 12 Haziran’da yurttaşa skandal niteliğinde bir cevap geldi. Müdürlük yanıtta “4982 sayılı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 17. ve 23. maddeleri kapsamında değerlendirildiğinden, talep edilen bilgiler üçüncü şahıslar ile paylaşılmamaktadır” denildi. Kanunda 23. maddede “Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve ret kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir” deniliyor.

Öncelikli koruma alanı

1998 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları’nda korumada öncelikli alanlardan birisi olarak seçilen Küre Dağları, 2000 yılında Milli Park ilan edildi. Bu kararla WWF’nin III. Milenyuma girerken başlattığı “Yaşayan Gezegen Kampanyası” çerçevesinde “Türkiye’nin Dünyaya Armağanı” kabul edildi. 2012 itibarıyla Avrupa’nın seçkin koruma alanlarını simgeleyen Pan Park’lar arasında yerini aldı.