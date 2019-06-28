Ormandan tasarruf

Yaz aylarının gelmesiyle yangın sezonu da başladı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 5 ay 29 gün çalıştırılan yangın söndürmede de görev yapan işçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne çıkarılmasını istedi. Ancak Maliye kabul etmedi. Bunun üzerine OGM 25 Haziran’da, “çok ivedi” başlıklı yeni bir yazı göndererek “İşçilere had safhada ihtiyaç var” dedi. Maliye’den yanıt bekleniyor.

Vebalini taşıyamaz...

İşçilerin üyesi oldukları Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, işçilerinin çalışma sürelerinin kısa tutulmasıyla, ülke ormanlarının büyük bir risk altına girdiğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye bürokrasisinin vize konusunda duyarlı olmasını isteyen Aslan, “Yangın mücadelesinde hizmetine acil ihtiyaç duyulan bu işçilerimiz hizmet dışı bırakılırsa, kaybedilecek binlerce hektar ormanın vebalini kimse taşıyamaz” dedi.

‘Seçimden sonra bildirildi’

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, sözleşmelerin kısaltılması kararının mayısta alındığını ancak işçilere seçimden sonra bildirildiğini kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi de veren Sertel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak imzası ile 9 Mayıs’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’na geçici işçilerin süre uzatımının 4 ay yerine 2 ay olacağı yönünde yazı gönderildiğine dikkat çekti. Sertel, bu yazının orman işçilerine duyurulmadığını, seçimden iki gün sonra 25 Haziran’da tebliğ edildiğini söyledi.

Sertel, şöyle devam etti:

“Bütçe olmadığı için orman yangınlarına müdahale eden işçiler kritik dönemde işten çıkarılıyor. Dolayısıyla yangınlara müdahale edecek ekip yarı yarıya azaldı. Hiçbirimiz istemeyiz ancak ciddi bir yangın çıktığında buna kim müdahale edecek. Personel sayısı yetecek mi?”