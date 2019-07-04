Tarihe koruma

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 3’üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM’nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7’nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM’nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Mudanya Belediyesi’nin de bileşenleri arasında bulunduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1’inci İdare Mahkemesi’nde, kurul kararının iptali istemiyle açtığı dava sürüyor. Yargı sürecinde el değiştiren AVM’nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için ‘imar barışı’ başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı ve alışveriş merkezini açtı. Gazetemizin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Hayri Türkyılmaz “Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Mudanyamızın ilk kurulduğu antik kent üzerine yapılan AVM oraya yakışmıyor. Umuyorum ki bu mücadeleyi kazanacağız” dedi. Mahkemenin iptal kararı vermesi durumunda AVM’nin bulunduğu alanı müzeye dönüştüreceklerini belirten Türkyılmaz, “Üst tarafta antik kentin merkezi bulundu. Myrleia antik kenti kalıntılarının bulunduğu alanı Arkeopark yapmak için çalışmalara başladık. Önemli sonuçlar alacağız. Başka Mudanya yok, o AVM’yi bir başka yere yapabilirsiniz ama o kenti başka yere yapamazsınız” diye konuştu.

Giriş yasak

Öte yandan AVM’ye gidip antik kenti gezmek istedik ancak görevliler “yasak” olduğunu belirterek gezmemize izin vermedi. AVM’nin tabanında 2 adet cam bir bölüm yer alıyor ancak oradan kalıntıların görülmesi çok zor. Alan çevresinde bilgilendirme tabelası da bulunmuyor. Çalışanlara bir bilgilendirme tabelasının olup olmadığını sorduğumuzda tabelayı koymak için “böyle bir alanlarının” olmadığını söyledi. Başka bir çalışan da antik kentin gezilmesi için yetkili birimlerden karar beklediklerini söyledi.