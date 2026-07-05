AKP'nin kurucu isminden dikkat çeken '15 Temmuz' çıkışı: 2 isim verdi, 'benim için kapanmadı' dedi

Onlar TV YouTube kanalında Şule Aydın’ın programına konuk olan Çelik, AKP'nin geleceği ve liderlik tartışmaları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN'DAN SONRA AK PARTİ'NİN YAŞAMA ŞANSI YOK"

Karizmatik liderlerin ardından siyasi partilerin varlığını sürdürmekte zorlandığını ifade eden Hüseyin Çelik, AKP'nin de benzer bir süreç yaşayacağını söyledi.

Hüseyin Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karizmatik liderlerin partilerinin kendilerinden sonra yaşama şansı zaten yoktur. Demirel gittikten sonra DYP yaşamamıştır. Özal gittikten sonra Anavatan Partisi yaşamamıştır. Tayyip Erdoğan'dan sonra da AK Parti'nin yaşama şansı yoktur."

AKP'nin Erdoğan sonrasında bir anda ortadan kalkmayacağını ifade eden Çelik, partinin zaman içinde güç kaybedebileceğini ifade etti.

"HİÇBİR PARTİ LİDERİYLE BU KADAR ÖZDEŞLEŞMEDİ"

Çelik, AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güçlü şekilde özdeşleştiğini belirterek, Erdoğan'ın ardından parti yönetimine hangi ismin gelirse gelsin aynı etkiyi oluşturmasının zor olacağını dile getirdi.

Eski bakan, "Hiçbir parti AK Parti kadar lideriyle özdeşleşmemiştir. Sayın Erdoğan'dan sonra A, B, C, D hangi şahsı getirirseniz getirin AK Parti'nin başına tutmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"SİZ O SAATE KADAR BU DARBEYİ ÖNLEYEBİLECEKKEN NİYE ÖNLEMEDİNİZ?"

Gazeteci Şule Aydın’ın “Bunca yıl bakanlık yapmış, partinin kurucusu biri olarak 15 Temmuz sizin açınızdan kapanmış tüm soruları yanıtlanmış bir dönem midir?” sorusuna Hüseyin Çelik şöyle yanıt verdi:

“Tabiki değil, bu işin iki önemli muhatabı şuydu, birisi dönemin genelkurmay başkanı Sayın Hulusi Akar biri dönemin MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan. Bu insanlar niye gelip ifade vermediler? Mesela sabahın 10'unda bir binbaşı MİT'e gidiyor, bir ihbarda bulunuyor. Sonra MİT müsteşarı sayın Hulusi Akar'a gidiyor. Siz o saate kadar bu darbeyi önleyebilecekken niye önlemediniz?”