Son ankette çok çarpıcı sonuçlar: Özgür Özel'in olası yeni partisi AKP'ye fark atıyor, Kılıçdaroğlu CHP'si barajı geçemiyor

MetroPoll Araştırma tarafından siyasi partilerin seçmendeki karşılıklarını gösteren "Türkiye'nin Nabzı" araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

15 - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılan araştırma, 1165 kişi ile yapıldı. Ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızlar", "Cevapsız" ve "Protesto" oyları oransal olarak dağıtıldıktan sonra AKP 31,1 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP'nin ise 27,5 puana gerilediği görüldü. Araştırma sonucunda, "Mutlak butlan kararı ve bunu takip eden liderlik değişiminin ardından CHP'nin oy oranında gözlenen düşüşe, AKP de eş zamanlı bir gerileme ile eşlik etmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

OLASI YENİ PARTİ ZİRVEDE

Ankette katılımcılara, "Diyelim ki bir sonraki milletvekili seçiminde CHP, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde seçime giriyor; Özgür Özel ise ayrı bir siyasi parti kurarak seçime giriyor. Böyle bir durumda hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Bu sorunun yanıtında da, "Kararsız", "Cevapsız" ve "Protesto" oyları oransal olarak dağıtıldığında Özgür Özel'in liderliğinde kurulması olası yeni partisi 33,8 puan ile ilk sırada yer aldı.

AKP'nin 27 puan ile ikinci sırada olduğu görülürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki "mutlak butlan" CHP'sinin 5 puanda kaldığı gözlemlendi.