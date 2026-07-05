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CHP'li gençlerden Gürsel Tekin'e 'sürpriz': 'Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!'

CHP'li gençlerden Gürsel Tekin'e 'sürpriz': 'Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!'

5.07.2026 21:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'li gençlerden Gürsel Tekin'e 'sürpriz': 'Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!'

CHP Avcılar Gençlik Kolları, kayyım olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararı sonrası ayrılan Gürsel Tekin'in toplantısını yaptığı binanın karşısına 'Özgür İstanbul, Özgür Türkiye' pankartını astı. İşte ayrıntılar...
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Kayyım olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mutlak butlan kararı sonrası ayrılan Gürsel Tekin'in Avcılar'da yaptığı toplantı, CHP Avcılar Gençlik Kolları üyelerinin 'sürprizine' tanık oldu.

Söz konusu toplantının karşı binasına CHP'li gençler tarafından 'Özgür İstanbul, Özgür Türkiye' pankartı asıldı, 'Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!' sloganı atıldı.

Tekin toplantıyı paylaştığı gönderide de pankart görüldü.

CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkanı Umut Baran Sonbahar, protestonun görüntülerinin sosyal medya hesabından paylaştı.

İlgili Konular: #CHP #Gürsel tekin