Hala vakit var

Avrupa Konseyi çerçevesinde, kültür ile doğa koruması için kurulan ve Konseyin danışma kuruluşu olan Europa Nostra, Hasankeyf’i kurtarmak için hâlâ vakit olduğunu belirterek Türkiye’yi, Hasankeyf’i ve çevresini sular altında bırakmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. 40’tan fazla ülkeyi kapsayan Europa Nostra yaptığı açıklamada, Hasankeyf ve çevresinin Avrupa’nın en çok tehlike altındaki 7 Kültürel Miras Alanı listesinde olduğunu hatırlatarak, Hasankeyf’in hâlâ Avrupa’nın en önemli arkeolojik ve mimari sitlerinden biri olduğunu vurguladı.

Koruma çağrısı

Ciddi kaygıların olduğunu ifade eden Europa Nostra, tarihi kentin Avrupa Konseyi üyesi olan bir ülkedeki İslam kültür mirasının en değerli tanıklarından biri olmaya devam ettiğini de aktardı. Europa Nostra, açıklamaya şöyle devam etti: “Kısmen günışığına çıkarılmış olan Hasankeyf’teki neolitik höyük, tüm dünyada keşfedilmiş olan en erken, organize insan yerleşimlerinin birini içinde saklamaktadır. Bu hazinenin korunması sadece Türkiye’nin değil, tüm uluslararası hukuk ve Avrupa ülkeleri arasındaki sözleşme ve tavsiyeleri çerçevesinde de koruma altına alınması gerekiyor. Türkiye, uluslararası hukuk kapsamındaki ve 1972 UNESCO Dünya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Sözleşme ve 1992 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirme çağırısı yapıyoruz.”