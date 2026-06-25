Danışmanı tehdit etti, Cafer Mahiroğlu Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Bizi tehdit edip hedef göstermekten vazgeçin'

Mutlak butlan yönetimi tarafından CHP'nin 'İletişim Koordinatörlüğü'ne atanan Dr. Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından HalkTV'nin ''Kılıçdaroğlu'nu kentimde istemiyorum' diye imza kampanyası başlatılıyor!' haberine 'kanun' hatırlatması yaparak hedef gösterdi.

Fırat yaptığı ayrı bir paylaşımda ""Bizim hangi kentte girip giremediğimizi önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz fakat sizin patronunuzun ülkeye giremiyor oluşu n`olacak arkadaşlar? Provokasyonlarınıza, germelerinize aynen devam ederken bunu bir düşünün… Bir de 79.220.000,00 rakamı size bir şey söylüyor mu?" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadelere Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu yanıt verdi.

Mahiroğlu şunları yazdı:

"Sayın Kılıçdaroğlu;

Bugün de bir yardımcınız Halk TV’yi hedef gösterip tehdit etti. Belli ki sizin başlattığınız tehdit dilinden etkilenmiş ve bundan cesaret almış.

Bir haber nedeniyle Halk TV’yi hedef gösterdiği paylaşımında imalı şekilde "79 milyon" hatırlatması da yapmış. Bu ifade bende herhangi bir çağrışım uyandırmadı. Emir verin, karnından konuşmasın ve belgeleri açıklasın.

Ben, ülkemin bin yıllık kadim geleneğine inanmış, birlik ve beraberliğine kendisini adamış bir Türk vatandaşı olarak tehditlerinize boyun eğmem.

Bu nedenle bizi tehdit edip hedef göstermekten vazgeçin ve bağımsız haberciliğe saygı gösterin."