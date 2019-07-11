Hançere onay

Bölge sakinleri Yeşil Yol Projesi’nin önünü açan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi üst ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu’nun durdurulması istemiyle dava açtı. Danıştay 6. Dairesi, 9 Ocak’ta davanın reddine karar verdi. Bölge sakinlerinin avukatı İbrahim Demirci, karara itiraz ederek davayı bir üst mahkemeye taşıdı. Demirci, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na verdiği itiraz dilekçesinde dosyadaki bilirkişi raporuna atıfta bulunarak kararın rapor dikkate alınarak verilmediğini anlattı. Ret kararının hukuka aykırı olduğuna söyleyen Demirci, “Bilirkişi raporunda bir iki istisna haricinde çevre düzeni planının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırılığı, kamu yararı bulunmadığı, mevzuatta belirlenen temel esaslara uygun hazırlanmadığı ve ekolojik açıdan hassas bir bölge olan Kaçkarlar, Fırtına Vadisi / havzası bakımından koruma kullanma ilkelerinin göz önüne alınmadığını bilimsel ve somut dayanakları ile tespit etmişlerdir” dedi.

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Doğal sit alanlarında yapılaşmanın mutlak surette engellenmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, gazetemize şu açıklamayı yaptı:

Yaylalar tanınmaz halde

“Yeşil Yol’un geçtiği yaylalar tanınmaz halde. Ormanlar kesilip yollar açıldı. Şimdi de beton dökülüyor. Yeşil yol, yaylalarda evlerin kapısının önüne dek gelmiş. Yayla içi, o eski taş döşeme kaldırımlar, su arkları yıkılmış. Yayla mimarisi camekânlı, betonlu, tuğlalı 2-3 katlı evlerin arasında kaybolmuş. 2 bin - 3 bin metrede yeni kentler inşa edilmekte.”