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Ank-Ar Araştırma'dan anket: DEM Parti seçmeni partisini Cumhur İttifakı'na daha yakın görüyor

Ank-Ar Araştırma'dan anket: DEM Parti seçmeni partisini Cumhur İttifakı'na daha yakın görüyor

14.06.2026 16:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ank-Ar Araştırma'dan anket: DEM Parti seçmeni partisini Cumhur İttifakı'na daha yakın görüyor

Ank-Ar tarafından yapılan Mayıs 2026 "Seçmen Gündemi" araştırması, DEM Parti'nin siyasi yelpazedeki konumuna dair dikkat çekici veriler ortaya koydu.
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"Sizce DEM Parti kime daha yakın?" başlığı ile yapılan anketin genel sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki seçmenlerin DEM Parti'nin konumuna dair görüşleri iki ana kutup arasında kıl payı bölünüyor.

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Cumhur İttifakı: Yüzde 35,7

Muhalefet: Yüzde 35,4

Fikrim Yok: Yüzde 28,9

DEM PARTİ SEÇMENİ 'CUMHUR İTTİFAKI' DEDİ

Söz konusu soruya yanıt veren DEM Parti seçmenlerinin kendi içindeki oy dağılımı ise Türkiye genelinden oldukça farklı şekillendi.

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,7

Fikrim Yok: Yüzde 28,0

Muhalefet: Yüzde 24,3

Verilere göre, neredeyse her iki DEM Parti seçmeninden biri partisini iktidar bloğuna daha yakın görüyor. Partisini muhalefete yakın görenlerin oranının (Yüzde 24,3), "Fikrim Yok" diyenlerin (Yüzde 28,0) gerisinde kalması ise anketin en çarpıcı bulgularından biri olarak öne çıkıyor.

İlgili Konular: #seçim anketi #ANKET #Dem Parti

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