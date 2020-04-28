Cezaevinde kalanlarda salgın endişesi

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Yaklaşık 5 aydır Sincan Cezaevi’nde hükümlü olarak kalan Fuat Parlak, gazetemize gönderdiği mektupta dezenfektan konusunda sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Parlak, “Dışarıda anlatıldığı gibi ücretsiz dezenfektan gibi bir şey yok. İlk zamanlar kantine dezenfektan geldi ama parayla satılıyordu. 100 ml 15 TL. Çok işlevsel değil. Bize maske ve eldiven satışı yasak. Yine tüm pandemi süresince bir kez bir su bardağını geçmeyecek şekilde sıvı sabun dağıtımı yaptılar. Bu gibi önlemler risk yok anlamına gelmiyor. Yemekler dışarıdan geliyor. Açık cezaevlerine yaptırıyorlar” dedi. Vegan olduğunu dile getiren Parlak, “Vegan beslendiğimi söylememe rağmen doktor vejetaryen olarak yazdı. Dilekçe vermeme rağmen sorun çözülmedi. Beslenme sorunuma çare bulamadım” dedi. İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevinde kalan Rıza Özçolak ise ring araçlarındaki riske dikkat çekti.