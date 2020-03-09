Cezaevinde tutuklu bulunan Ağırel’den ilk mesaj: “Bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım”
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinden mesaj gönderdi. Ağırel, “Devrimleri savunmanın elbette bir bedeli olduğunu biliyorum. Bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım” dedi.
Libya’da şehit olan MİT mensubunun haberi nedeniyle dün tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Silivri’den ilk mesjını gönderdi. Bir kağıda yazarak ilettiği mesaj yakınları tarafından Twitter hesabından “Silivri'den Murat Ağırel'den mesaj var” notu ile paylaşıldı. Ağırel mesajında “Ben Cumhuriyet devrimlerini yaşam biçimi haline getirmiş Kemalist Türk genciyim. Devrimleri savunmanın elbette bir bedeli olduğunu biliyorum. Bizler bunu seve seve ödedik ödüyoruz ödeyeceğiz. Yoksulun parasını yağmalayan hırsızlara, din bezirganlarına, çetelere karşı asla susmayın. Ben bugüne kadar susmadım, bundan sonra da susmayacağım” ifadelerine yer verdi.
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