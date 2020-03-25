Cezaevindeki koronavirüs vakasını duyuran HDP'li vekile soruşturma başlatıldı
HDP'li vekil Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nde bir kişide koronavirüs tespit edildiğini söyledi, ardından hakkında soruşturma başlatıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevinde bulunan 70 yaşındaki bir yurttaşın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını söyledi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgi veren Gergerlioğlu, “Sincan cezaevinde, maalesef. 70 yaşında bir vatandaş Corona +. L 2 C9 koğuşunda. Müdür bakanlığa bildirmiş” ifadelerini kullandı.
GERGERLİOĞLU'NA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki bir tutukluda koronavirüse rastlandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ise, "Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Açıklamada, kronik rahatsızlığı nedeniyle bir tutuklunun 22 Mart'ta Ankara Şehir Hastanesine sevk edilerek gerekli test ve tetkiklerinin yaptırıldığı belirtilerek, "Yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır." dendi.
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