Cezaevinden 1 Mayıs mesajı var!

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:33

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için, Gazeteci Dayanışma Ağı aracılığıyla cezaevinden mesaj gönderdi.

‘GAZETECİLİK VİTRİN MESLEĞİ DEĞİLDİR’

“Gazetecilik birilerinin sandığının aksine ‘Vitrin mesleği değildir’ diyen Barış Terkoğlu mesajında, “Gazeteci, aklıyla, kanıyla, sinirleriyle, kamunun çıkarlarını savunan bir emekçidir. Onun çıkarı da özgürlüğü de toplumun emeğiyle geçinen insanların kuracağı eşitlik düzenindedir. 1 Mayıs sınıfını bilen tüm gazetecilere de kutlu olsun” dedi.

Barış Pehlivan ise, “Gözaltılar, cezaevleri, iddianameler geçer. Aslolan bedeli ne olursa olsun halka doğruyu söylemektir. En sonunda kazanan basın özgürlüğü ve bu yolda emek verenler olacaktır” ifadeleriyle 1 Mayıs’ı selamladı.

‘DÜŞÜNCELERİMİZ HALA ÖZGÜR’

“Cezaevinde tutuklu bir fikir işçisi olarak herkesin 1 Mayıs bayramını kutluyorum” diyen Hülya Kılınç da, “Fiziki olarak bugün tutuklu olsak da düşüncelerimiz hala özgür ve yarınlara dair umutludur” mesajını gönderdi.