Cezaevleri alarm veriyor
Tartışmalı infaz düzenlemesiyle onbinlerce hükümlünün tahliye olduğu cezaevlerinde koronavirüs salgını dolayısıyla vaka sayısı son 15 gün içerisinde neredeyse 7’ye katlandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, cezaevlerinin sosyal mesafeyi koruma imkânının olmadığı mekânlar olduğundan acil önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 13 Nisan’da Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam vaka sayısının 17 olduğunu, 3 mahkûmun ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığını anımsatan İlgezdi, “Bu artışın yaşandığı sürede infaz yasasının kabulü ile birlikte cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişi de tahliye edilmiştir.” İlgezdi, ceza infaz kurumuna gelen kişi 14 gün karantina uygulandığını açıklamasına karşın cezaevlerinde yaşanan yüzde 606’lık artışın sebeplerinin açıklanması gerektiğini söyledi.
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