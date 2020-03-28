Cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirler iki hafta uzatıldı

28 Mart 2020 Cumartesi, 11:05

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda cezaevlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı. Bu kapsamda açık ve kapalı cezaevlerindeki avukat ziyareti dahil bütün görüşler iki hafta süreyle ertelendi. Ancak avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.

Bu kapsamda ayrıca açık cezaevinde kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması da iki hafta süreyle ertelendi.

Ancak tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile ziyaret yapılabilecek.