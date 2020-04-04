CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'dan bağış tepkisi: ‘İktidarın destekleri engelleme hakkı yok’

04 Nisan 2020 Cumartesi, 21:34

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İçişleri Bakanlığı’nın Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinin bağış kampanyalarını durdurmasına tepki gösterdi. Akıllı, “Hiçbir iktidarın, vatandaşlarımızın kazançlarından, rızıklarından bağış yaparak ihtiyacı olanların geçimlerini sağlamaya yönelik yaptığı bu destekleri engelleme hakkı yoktur” dedi.

CHP’li Akıllı, yazılı açıklama ile birçok işletmenin kapısına kilit vurulduğunu, bir çok yurttaşın mağdur olduğunu kaydederken, “iktidarın bu mağduriyeti azaltmak için etkin bir çözüm üretemediğini, açıklanan ekonomik tedbir paketinin sürecin mağdurlarını içermediğini ve sosyal devlet ilkesinden uzak ve yetersiz kaldığını” belirtti. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin destek kampanyası başlatıldığını anımsatan Akıllı, “Ülke genelinde yaşanan bu gelişmelere rağmen iktidar, yerel seçimlerde muhalefetin kazandığı büyükşehir belediyelerinin halkla birlikteliği ile sosyal yardım kampanyaları düzenleyerek ihtiyacı olanlara yardım etme faaliyetlerini baltalamak, yok etmek istemektedir” dedi.

"MAZLUMUN AHINDAN KORKUN"

“İktidarın, sosyal devlet olmanın gereğini yapmadığını, AKP’li belediyelerin bağış kampanyalarına müdahale edilmezken CHP’li büyükşehir belediyelerinin destek kampanyalarının engellenmeye çalışıldığını” belirten Akıllı, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımızın birbirleriyle aralarında yardımlaşmalarına engel olmayın, ihtiyaç sahiplerine yapılan bu destekleri siyasi kaygılarla engellemeyin, halkı cezalandırmaya çalışmaktan vazgeçin, banka hesapları üzerindeki blokeleri derhal kaldırın. Siz mazlumun ahından da mı korkmazsınız?”