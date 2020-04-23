CHP çocuk raporu: Cinsel saldırı 10’a katlandı

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, ülkenin geleceği çocukların acı tablosunu “Türkiye Çocuk Yaşam Hakları İhlalleri Raporu”yla gözler önüne serdi. Rapora göre, 2006- 2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat arttı. Ayrıca raporda, 3 bin 100 çocuğun tutuklu ve hükümlü olarak, 780 çocuğun ise anneleriyle birlikte cezaevlerinde bulunduğu kaydedildi. CHP’li Tanrıkulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, 2011-2020 yılları arasında Türkiye’de yaşanan çocuk yaşam hakkı ihlalleriyle ilgili bir rapor hazırladı. “Türkiye Çocuk Yaşam Hakları İhlalleri Raporu” başlığıyla yayımlanan çalışmada dikkat çekenler şöyle:

17 BİN ÇOCUK GELİN

Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu (BPW), TBMM’de infaz yasası görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada “çocuk gelinler” sorununu gündeme getirdi. Türkiye’deki kadınların yüzde 25’inden fazlasının 18 yaşından önce evlendirildiği, bu oranın kırsal bölgelerde yüzde 32’ye kadar yüksel diği belirtildi. Ayrıca, TÜİK 2019 verilerine göre, 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının, resmi evlenme içindeki oranı yüzde 3.1 olarak açıklandı.

İSTİSMAR 10 KAT ARTTI

2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat arttı. İstismar suçundan 2006’da 2 bin 337 karar verilirken, günümüzde bu rakam 21 bin 518’e ulaştı. Ayrıca, Türkiye’de çocuklar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda TÜİK istatistikleri 2019’da açıklanmazken, 2020 istatistik takviminden de çıkarıldı.

CEZAEVLERİNDEKİ ÇOCUKLAR

İHD verilerine göre ise Türkiye’de 3 bin 100 çocuğun tutuklu ve hükümlü olarak, 780 çocuğun ise anneleriyle birlikte cezaevlerinde bulunduğu belirtildi.

4 BİN YAŞAM HAKKI İHLALİ

Aylık insan hakları ihlalleri raporlarındaki veriler, 2011-2019 yılları arasında Türkiye’de en az 4 bin 104 çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiğini gösterdi. Bu yıl ise 8’i mülteci en az 9 çocuğun yaşam hakkı ihlal edildi.

67 ÇOCUK “İŞ KAZASIYLA” ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2019’da 67 çocuk işçi “iş kazalarında” yaşamını yitirdi. Bu çocukların 29’unun 14 yaş ve altında, 38’inin ise 15-17 yaş arasında çocuk/ genç işçi olduğu belirlendi. 2020’nin ilk üç ayında ise 7 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

UZAKTAN EĞİTİM “EŞİTSİZLİĞİ”

Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi üzerine internet üzerinden uygulanan uzaktan eğitim, yeni bir eşitsizlik olgusunu gündeme getirdi. Evinde internet bağlantısı olmayan, internetin ve bilgisayarın hiç olmadığı sayısız hanede çocuklar fırsat eşitliğinden yararlanamıyor. Her ne kadar TV üzerinden eğitim faaliyeti sürdürülüyor görünse de, Eba TV üzerinden yapılan yayınlar, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.