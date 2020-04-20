CHP davet etti, AKP, MHP ve BBP katılmadı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 16:32

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çağrısıyla siyasi partilerin İstanbul İl Başkanları video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Meclis’in 100. kuruluş yıldönümü ve koronavirüs salgını gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, TİP, Hak-Par ve Sol Parti il başkanları katıldı. AKP, MHP ve BBP ise toplantı davetine yanıt vermedi.

Toplantıda konuşan Canan Kaftancıoğlu, “Bu toplantımız Türkiye’de toplumun tüm kesimlerinin hangi siyasi düşünceden olursa olsun özlediği bir durum. Ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis yani toplumun bir arada olma ve ortak sorunlar için ortak kararlar alabilme anlayışı ortadan kalktı. Hangi siyasi partiden da düşünceden olursak olalım bir araya gelmeye, konuşmaya, ortak akılla kararlar almaya çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Salgın döneminde partilerin işbirliği içinde çalışması gerekirken bu dönemde bile hala kutuplaştırma derdinde olan bir iktidar var. Ne salgın hastalık ne 23 Nisan bu iktidarı diğer partilerle bir araya getiremiyor. Bugün bu toplantıya katılmamaları da toplumsal birlik ve beraberliğimiz adına üzüntü verici” dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim de “Partimizin alacağı oyları değil bu ülkede yaşayan insanların geleceklerini, mutluluklarını ön planda tutan bir anlayışı önemsiyoruz. Partizanlık anlayışından kurtulmalıyız”diye konuştu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da “Bir arada olup bunları konuşuyor olabildiğimiz için son derece mutluyum. Bu sıkıntılı dönemde bile kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil maalesef devam ediyor. Ekmek yardımı yapan belediyelere dahi müdahale eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Milli egemenliğin 100. yılında bu tür toplantılara, diyaloglara hepimizin ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

HDP, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DSP ise daha önce belirlenen toplantıları olduğu gerekçesiyle mazeret bildirerek toplantıya katılamadı.