CHP İzmir, binalarını ziyarete kapattı
CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında il ve ilçe binalarının ziyarete kapatıldığı bildirildi.
CHP il ve ilçe binalarını ziyarete kapatıldı. İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla bugünden itibaren il ve ilçe binalarına ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
"Değerli İzmirliler ve kıymetli üyelerimiz; Genel Merkezimizce alınan karar doğrultusunda, ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü tehdidi geçene kadar, toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunması amacıyla; 17 Mart Salı gününden itibaren il ve ilçe binalarımıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
Acil ve önemli durumlarda il başkanlığımıza 0232 441 82 44 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz."
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