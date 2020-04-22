CHP İzmir'den 23 Nisan'ın 100. yılına özel kutlama

22 Nisan 2020 Çarşamba, 17:44

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır ve Sevda Erdan Kılıç, CHP Konak, Buca, Karabağlar, Balçova ilçe başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile birlikte, il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende Atatürk anıtına, partisinin kadın ve gençlik kolu il başkanlarıyla birlikte çelenk sunumunu gerçekleştiren CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel, yapılan saygı duruşu ve söylenen istiklal marşının ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasında ve kazanılan milli mücadele de Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlığına vurgu yaparak şunları dile getirdi;

ORDU KURULUR, PARA BULUNUR, DÜŞMAN YENİLİR

Bugün, bizim için, demokrasiye inanan, Cumhuriyet değerlerine ve devrimlerine inanan insanlar için, Türk milleti için çok ama çok önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM’nin 100. Yıl dönümü nedeniyle, salgına karşı gerekli önlemleri alarak sınırlı sayıda kişiyle Atamıza saygımızı, minnetimizi ve bağlılığımızı ifade etmek için buradayız. Bundan 100 sene önce Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasını müteakip, her türlü engele, her türlü imkansızlığa rağmen bir grup arkadaşıyla gerçekleştirdiği Havza mitingi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresiyle aslında Büyük Millet Meclisinin de temellerini atılmıştır. Bunu neden ifade ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu yola çıkarken emrinde ne bir ordu, ne bir maddi güç, ne de arkasında halk desteği vardı. Bir tarafta kendi geleceğini düşünen, Emperyalist güçlerin kuklası haline gelmiş bir padişah ve işbirlikçi damat Ferit paşa hükümeti, diğer tarafta yıllarca savaşmaktan yorulmuş ve bitap düşmüş bir ordu ve bütün bunların getirdiği yoklukla uzun yıllardan beri kıvranan bir halk. Bütün bu olumsuz koşullara ve imkansızlıklara rağmen, Samsun'a çıkmadan bir süre önce Alman Mareşali Liman Von Sanders kendisine, "ordunuz yok" dediğinde Mustafa Kemal Atatürk "kurulur" diye cevap verir. Alman Mareşal "paranız yok" diye üstelediğinde Mustafa Kemal "bulunur" diye cevap verir. Alman mareşal bu kez "ama düşman çok" dediğinde Mustafa Kemal bu kez "yenilir" diye yanıt verir. İşte Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal'in bu inanç ve kararlılığı, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin kurulmasını, Ardından da 7 düvele karşı milli mücadelenin muvaffak olarak cumhuriyetin kurulmasını sağlar. 23 Nisan 1920'de yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu tarihte ne İnönü Zaferleri, ne Sakarya Meydan Muharebesi, ne de Başkomutanlık meydan Muharebesi kazanılmamıştı. İşte bu ortamda Meclisin kurulmasından kısa bir süre sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam kararı verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yandan milli mücadelenin yönetilmesi ve başarıya ulaşmasında büyük bir öneme sahipken, diğer yandan da, padişahın tebaası konumunda olan halkın, ülke yönetiminde tek söz sahibi olmasını sağlamıştır.

YARINLARDA DOKTORLAR YETİŞSİN, MECLİS VAR OLSUN DİYE

CHP İl başkanı Yücel, 1921'de kabul edilen Teşkilatı Esasiye Kanununun 1. Maddesinin "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" dediğini ifade ederek sözleri şöyle sürdürdü;

“O günün koşullarında, emperyalist güçlere karşı mücadele verilirken dahi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi hayata geçirilirken, millet iradesi her şeyin üzerinde tutulurken, Bugün “ileri demokrasi naraları” atarak gücü tek elde toplamaya çalışan, muhalifleri sindiren, baskılayan, gazetecileri haber yaptıkları için dört duvar arasına hapseden bir anlayış Türkiye'yi yönetiyor. O günün koşullarında tüm olumsuzluklara ve tüm imkansızlıklara rağmen, Mustafa Kemal'in önderliğinde tüm kesimler yekvücut, tek yumruk olurken, bugün salgınla mücadele eden, halkına, vatandaşına, yurttaşına hizmet etmeye, yardım götürmeye çalışan yerel yönetimlere "sen yapamazsın, ben yaparım" diyen bir zihniyet ülkemizi yönetiyor. Bu zihniyet çocuklarımızın geleceğini karartmasın diye, Yarınlarda, yine salgınlarla mücadele edecek doktorlarımız, bilim insanlarımız yetişsin diye, Yarınlarda, TBMM var olsun, bugünün çocukları Mecliste Milletvekili olsun diye, Atatürk ve cumhuriyet çocuklarının bayramları kutlanmaya, çocuklar hayal kurmaya devam etsin diye, bu zihniyetle mücadelemiz ondan kurtuluncaya kadar sürecek. Ne bu zihniyet, ne de bu salgın bizi yıldıramayacak. Geleceğe umutla bakacağız ve daha çağdaş, daha demokratik bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. İzmir’in cumhuriyet meydanından, kurtarıcımız ve kurucumuz Atatürk’ün huzurundan bir kez daha TBMM'nin 100. Kuruluş yıldönümünü, tüm İzmirlilerin, tüm çocukların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

CHP İzmir il başkanlığının düzenlediği törende, sosyal mesafe ve maske kullanım kurallarına uyulurken, tören 100. Yılın anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.



