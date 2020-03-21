CHP salgına karşı 10 bin sağlıkçının devreye girmesi için hazırlık yaptı

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde olağanüstü tedbirler alınırken, CHP kayıtlı parti üyelerinin tümünü tarayıp kamuda ve özel sektörde çalışmayan sağlık mensuplarının listesini çıkardı. Yaklaşık 10 bin sağlık mensubunun salgınla mücadele için ihtiyaç duyulması halinde devreye girmesi için hazırlık yapılıyor.

CHP olası bir kötü senaryoya yönelik partili sağlık mensuplarının devreye girmesiyle ilgili çalışma yaptı. Hekim olan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, partiye kayıtlı yaklaşık 1.5 milyon üye üzerinden yaptığı taramada özel sektör ve kamuda çalışmayan sağlık mensuplarının listesini çıkardı. İkamet ettikleri illere ve uzmanlık alanlarına göre listelenen ve sayıları yaklaşık 10 bin olan sağlık mensubunun’da koronavirüs salgınını, mevcut sağlık çalışanlarının yetersiz kalması olasılığında gönüllülük esasına göre çalışması planlandı.

DOSYALAR HAZIRLANDI

Çalışma hakkında Cumhuriyet’e bilgi veren Bingöl, parti üyeleri içerisinde farklı alanlarda görev yapmış olan sağlık mensupları bulunduğunu dile getirdi. Bingöl, yaptığı taramada hekim, eczacı, diş hekimi, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant gibi sağlık mensupları olduğunu kaydetti. Bingöl, şunları dile getirdi: “Bunların önemli kısmı, şu anda aktif çalışmıyorlar, emekli olan parti üyelerimiz. Onların tespitlerini yaptık, meslek gruplarına göre sınıflandırdık. Sonra ikamet adreslerini iletişim bilgilerini hepsini düzenledik dosya halinde ilerleyen günlerde halihazırda çalışan sağlık çalışanlarının dışında bu şekilde deneyimli emekli olmuş sağlık personellerine ihtiyaç söz konusu olduğunda arkadaşlarımız gönüllülük esasına göre ikamet ettikleri yerlerde katkı koyabilecekler.”

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ’

Parti üyesi bazı sağlık mensuplarıyla görüşme yaptığını da anlatan Bingöl, “Böyle bir durum söz konusu olursa çalışır mısınız, diye sordum. Açık bir şekilde çalışacaklarını ifade ettiler. Bu adeta bir seferberlik haline dönüşürse biz de burada üzerimize düşen görev neyse onu sonuna kadar yerine getiririz diye ifade ettiler. Bu bizi çok mutlu etti. Bunları sürdüreceğiz, gelişmelere göre katkı koymaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.