CHP’den 5 maddelik öneri

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

CHP; AKP’ye infaz düzenlemesiyle ilgili olarak “prensipte ve genel olarak karşı olmadıklarını” bildirerek; partinin hassasiyet ve önerilerini içeren toplam 5 maddeden oluşan bir yazılı metin sundu. CHP’nin ilettiği yazılı metinde düzenlemeye prensipte ve genel olarak karşı olunmadığı belirtilerek özetle şunlar dile getirildi:

- Değişiklikte cinsel suçlar ve TCK’nın 188. maddesinde düzenlenen uyuşturucu suçları için koşullu salıverme için gerekli olan 3/4 oranının 2/3 oranına indirilmesi doğru değil. Oran değiştirilmemeli ve bu düzenleme teklifte yer almamalı.

- TCK 191. maddede düzenlenen uyuşturucu veya uyuşturucu madde kullanma suçunun mükerrer olmaktan dolayı verilen cezalar da düzenleme kapsamına alınması değerlendirilmeli.

- Kadına ve çocuğa şiddet suçları mutlaka teklifin kapsamı dışında kalmalı.

- Bir yıllık maktu (kesin) denetimli serbestlik süresinin nisbi (göreceli) hale getirilmesi gözden geçirilmeli. Bu durum pek çok suç faili hakkında etkili olacağı ve alt sınırdaki cezalar için de uygulanacağı için cezaevlerine girişleri artırabilir. Bu düzenleme tekliften çıkarılmalı.l - Darbeye teşebbüs, hükümeti devirmeye teşebbüs, örgüt kurmak ve yönetmek suçları hariç olmak üzere, devlete karşı işlenen suçlarla ilgili de çalışma yapılmalı. Kişilere ve topluma karşı işlenen suçlarda infazda indirim düşünülürken, devlete karşı işlenen suçlarda indirim düşünülmemesi çelişkiye neden oluyor.

İYİ PARTI TAVRINI AÇIKLADI

Yİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, partisinin infaz düzenlemesine “olumsuz yaklaşmadığını” belirtti. İnfaz yasası değişikliği ile ilgili ilk önerinin 22 Eylül 2018’de MHP tarafından gündeme getirildiğini ve “FETÖ’cü hâkim ve savcılarca yapılan soruşturma ile yargılamaların adaletsizliğinin” gerekçe gösterildiğini anımsatan Dervişoğlu, böyle bir durumda infaz indirimine gitmek yerine, yapılan haksız ve adaletsiz yargılamaların sonuçlarını ortadan kaldırabilmek adına “yargının yenilenmesi yolunun tercih edilmesinin daha doğru olacağı kanaatini ifade ettiklerini” belirtti. Dervişoğlu, “Getirilen infaz yasası düzenlemesinde terör, Türklüğe ve Atatürk’e hakaret, kadına şiddet, kadın ve çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, cinayet, teröre finans temin eden zehir tacirliği ve her türlü kaçakçılık, organize suç örgütleri, toplumun kanını emen rüşvet, irtikap ve yolsuzluk, kişi ve zümrelere geçmişe ve geleceğe yönelik cezai muafiyetler oluşturabilecek düzenlemelere karşı duruşumuz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve nettir” dedi. ”