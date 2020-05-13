CHP’den Ege adaları hassasiyeti

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, partisinin milletvekillerinden Ege adalarıyla ilgili herhangi bir soru önergesi verilmemesi gerektiğine işaret etti. Partisinin milletvekillerine Ege adaları konusunda bilgi notu gönderen Çeviköz, “Bu konuda soru önergesi vermemiz iktidarı sıkıştırmaktan çok, bizi zor durumda bırakabilecek bir durum oluşturmaktadır” dedi. CHP’li Çeviköz, Dışişleri Bakanlığı’nın Ege Adaları konusundaki önergelere uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin durumuna zarar vermemesi için yanıt vermeyeceğini dile getirdi.

Ege adalarıyla ilgili tarihi süreç ayrıntılı bir şekilde ele alınırken Yunanistan’la Ege’de yaşanan sorular da sıralanıp iki ülkenin tezlerine yer verildi.

Bilgi notunda, “Bu konu bir siyasi tartışma ve iktidarı eleştirme unsuru olarak kullanılmamalıdır. Ege’de sayıları tartışmalı ada-adacık-kaya parçaları üzerindeki aidiyet tartışmalarının Yunanistan ile değil de ülke içinde ve siyasi partiler arasında üstelik de basın aracılığıyla yürütülmekte olması hoş değildir” denildi.

‘UCUZ SİYASET’

Bilgi notunda adaların siyasete konu yapılması konusunda “Her şeyden önce, 1923’te Lozan Antlaşması ile ‘feragat ettiğimiz ada-adacıklara sahip çıkılmamasının’ sözde gayri milli olarak nitelendirildiği bir söylem ucuz bir siyasetin ürünüdür” görüşü dile getirildi. Bilgi notunda, iktidarın bu tür söylemlerle Lozan’ı ve onu müzakere eden Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü küçük düşürmeyi amaçladığını ifade etti.

Bilgi notunda, “Adacık ve kayalıklar konusunda basındaki birtakım demeçler veya dayanaksız iddialar üzerinden hareket etmek belki kısa vadede birtakım çevrelerde heyecan yaratabilir; ancak orta ve uzun vadede ne CHP ne Türkiye için kazançlı olur. Bu nedenle, uluslararası mahkeme kararlarına dayalı olması gereken argümanları ileri sürerken ortak menfaatlarımızı düşünerek hareket etmemizin, daha doğru bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir” denildi.

Çeviköz, Ege adalarıyla ilgili konuyu “işgal” yerine gerekli görülüyorsa “adaların silahsızlandırılması” bağlamında ele alınmasının daha uygun olacağını dile getirdi.

"SÖZCÜLER DİLE GETİRİYORDU"



CHP’li pek çok sözcü, Ege adalarıyla ilgili işgal söylemini kullanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2017’de Ege adalarının işgal edildiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’ı ziyaret ettiği dönemde Kılıçdaroğlu, “Neden Yunan işgali altındaki 18 adayla ilgili soru sormuyorsun?” açıklaması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu en son 9 Ocak 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, “Ege Denizi’nde adalar var. Hiçbir devlet bu adalarda silahlı güç barındıramaz. Bize ait olan adalar işgal altında, nerede bu milli kahraman, nerede bu dünya lideri?” diye konuşmuştu.

