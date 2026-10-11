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Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçti, oy oranı geriledi: Aydın’da son anket sonuçları açıklandı

Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçti, oy oranı geriledi: Aydın’da son anket sonuçları açıklandı

11.10.2026 12:48:00
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Haber Merkezi
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Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçti, oy oranı geriledi: Aydın’da son anket sonuçları açıklandı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından yayımlanan seçim anketinde, partinin kentteki oy oranı yüzde 24 olarak ölçüldü. AKP’nin 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 36,72’lik oy oranıyla karşılaştırıldığında 12,7 puanlık fark ortaya çıktı. Anketin milletvekili dağılımı simülasyonuna göre AKP, kentte bir milletvekili kaybedebilir.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişinin ardından kentteki seçmen tercihlerini ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı.

AYDIN’DA PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

  • YENİ Parti yüzde 48,
  • AKP yüzde 24,
  • İYİ Parti yüzde 8,
  • MHP yüzde 6,8,
  • DEM Parti yüzde 6,
  • Zafer Partisi yüzde 2,8,
  • CHP yüzde 2,
  • Diğer yüzde 2,4.

AKP'NİN OY ORANINDA 12,7 PUANLIK FARK

Özlem Çerçioğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 50,52 oyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Aynı seçimde AKP’nin adayı Mustafa Savaş ise yüzde 36,72 oy almıştı.

Eylül 2026 araştırmasında AKP için ölçülen yüzde 24’lük oy oranı, partinin 2024 yerel seçimlerindeki oy oranının 12,72 puan altında kaldı.

Ancak iki veri farklı seçim türlerine ait olduğu için söz konusu fark, seçmen desteğindeki değişimi tek başına ortaya koymuyor.

2023 GENEL SEÇİMLERİNE GÖRE 4,7 PUANLIK DÜŞÜŞ

2023 genel seçimlerinde Aydın’da AKP yüzde 28,71, MHP yüzde 8,65, CHP yüzde 35,59 ve İYİ Parti yüzde 12,95 oy almıştı.

Son araştırmada AKP’nin oy oranının yüzde 24 olarak ölçülmesi, 2023 genel seçimleriyle karşılaştırıldığında yaklaşık 4,7 puanlık gerilemeye işaret etti.

Aydın | Genel Seçim - EYLÜL 2026 "Türkiye'nin Veri Haritası" Eylül Raporu sonuçlarına göre... BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA... %48,0 - YENİ Parti (-1,0) %24,0 - AK Parti (-0,5) % 8,0 - İYİ Parti (+1,5) % 6,8 - MHP (-0,4) % 6,0 - DEM Parti (-0,2) % 2,8 - ZP (-0,2) % 2,0 - CHP (-0,2) % 2,4 - Diğerleri Milletvekili Dağılımı 5 - YENİ Parti 2 - AK Parti 1 - İYİ Parti

— Murat Kızılboğa (@mrt_kizil) October 10, 2026

Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından yayımlanan araştırma, kentteki siyasi dengelerin nasıl şekillendiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI DEĞİŞEBİLİR

Araştırmada yer alan milletvekili dağılımı simülasyonunda YENİ Parti’nin 5, AKP’nin 2 ve İYİ Parti’nin 1 milletvekili çıkarabileceği öngörüldü.

2023 genel seçimlerinde Aydın’dan 3 milletvekili çıkaran AKP’nin, bu senaryoya göre bir sandalye kaybedebileceği belirtildi.

 
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