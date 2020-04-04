CHP'den kanun teklifi: Salgın sürecinde asgari ücretliden vergi alınmasın

04 Nisan 2020 Cumartesi, 20:52

Girgin kanun teklifinde; 2020 yılı için asgari ücret ve civarında ücret alan kesimin gelir vergisinden muaf olmasını sağlayacak şekilde ve gelir vergisini yüksek gelir sahibi kesimlere yayacak şekilde vergi oranları yeniden düzenlendi. Teklifte, yıllık geliri 40 bini geçmeyen ücretlilerin gelir vergisi vermemesi, yıllık geliri 80 bine kadar olan ücretlilerin ise %15 oranında vergi vermesi öngörüldü.

“Türkiye’de kamu kaynakları Hazine garantili ihalelerde bir avuç sermaye grubuna peşkeş çekiliyor” diye sözlerine başlayan Girgin, “ Yoksul vatandaştan, asgari ücretliden ,, en yüksek vergilerini toplayacaksınız sonra bu paraları Yandaş şirketlere, yandaş medyaya ve vakıflara kamu bankaları aracılığıyla vereceksiniz. Bu da yetmeyecek, 40 milyarlık kefen parasını da bütçeye aktaracaksınız… Her yıl yazlık ve kışlık saraylarda lükse şatafata harcanan paranın haddi hesabı yokken, vatandaş yanında sosyal devletin “s” sini bulamadığı için intihar etme noktasına geliyor. Suriye’de barış çizgisinden saptığımız için bu halkın cebinden çıkan milyarlarca dolar harcadılar, sonuç aileleri sıvasız evlerde oturan yoksul evlatlarımız şehit oldu. Bölge için büyük bir insanlık dramı yaşandı” dedi.

"İKTİDARIN BAĞIŞ KARNESİ BOZUK"

Girgin'in açıklamaları şöyle: Deprem olsa bağış, kriz olsa bağış, maden çökse bağış, salgın olsa bağış, darbe olsa bağış... Bu bağışlar halkımıza ulaşmıyor. İktidarın bağış karnesine bakalım: Van Depremi’nde toplanan deprem paraları nerede dedik? Yol yaptık dediler. 15 Temmuz şehitleri için toplanan bağışlar nerede dedik? Vakıf kurduk oraya aktardık dediler. Vakıf heykel yapıyor, anıt yapıyor, paralar şehit ailelerine ulaşmıyor.

iktidarın eli sadece bağış politikasıyla yoksulun cebinde değil. Vergi politikası o elin yoksulun cebinden hiç çıkmaması üzerine kurulu” diyerek, “hiç olmazsa koronavirüs salgını süresince asgari ücretliden gelir vergisi alınmamalıdır

"VERGİ HİZMET İÇİN TOPLANIR, YANDAŞIN BORCUNU SİLMEK İÇİN DEĞİL"

Vergi Niçin alınır ? Vergiyi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük olarak açıklanabilir. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir.

Bağışları vergiden düşeceğinize, yoksulun sırtındaki vergi yükünü hafifletin. Düşük ücretli vatandaşlarımız nefes alsın; marketi, manavı, kasabı da mağdur olmasın, piyasada para dönsün.

Eğer bir köşeye oturup gelirinizi, harcamalarınızı yazıp; doğrudan, dolaylı , KDV, ÖTV, konut, trafik sigorta, kasko, benzin , elektrik, su, telefon vb. cebinizden çıkan vergilerinizi hesaplarsanız kazancınızın yaklaşık yüzde 60’tan fazlasını devlete vergi olarak geri verdiğinizi görürsünüz. Bunun karşılığında vatandaş eğitime sağlığa ücretsiz ulaşabiliyor mu? Hayır! Ne yapılıyor? Büyük sermaye gruplarına vergi affı, borç affı… Yandaş müteahhitlerin borçlarını affedenler, Asgari ücretle geçinenlerin, emeklilerin, günlük gelirle geçinenlerin de borçlarını silsinler madem…Ama mümkün değil çünkü AKP yoksuldan alıp sermayeye vermenin partisidir.

"SARAYDA OTURUP KİRADA OTURANDAN BAĞIŞ İSTEMEK"

Yapılması gereken şudur: Beştepedeki Saray’ı hastaneye çevirin, Marmaris’teki 400 milyonluk yazlık sarayı durdurun, 80 milyonluk Mercedes makam araçlarını satın. Sarayda oturup, kirada oturandan bağış isteyeceğinize, “kira paran devletten, sen sağlığını düşün” deyin. 15 milyon aileye 3 ay asgari ücret verin, 3 aylığına ücretli izin yazası çıkartın. Asgari ücretliden yıl sonuna kadar vergi almayın.

"EVDE KAL AMA AÇ KALMA!"

"Vatandaşlara evde kal derken çalışmadığı zaman aç kalacağını,borcunu ödeyemeyeceğini,evinin, işyerinin kirasını ödeyemeyeceğini ve elektriğini,doğalgazını da nasıl ödeyeceğini düşünmek gerek. Bunun için ülkeyi yönetiyorsunuz" diyen CHP'li Girgin ücretlilerden kesilen vergi gelirlerini düzenleyen yeni kanun teklifi verdiklerini söyledi.

KANUN TEKLİFİMİZİ VERDİK

Ücretliler toplam gelir vergisinin yüzde 65’ini karşılarken, milli gelir payları yüzde 21,2’dir. Dolayısıyla, ücret geliri sahipleri milli gelir paylarının üç katından fazla bir gelir vergisi baskısı (65/21,2= 3,06) altındadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi katmerlendiren Küresel Koroavirüs Salgını nedeniyle, mevcut gelir vergisi uygulamasının adaletsizliği yoksul kesimler için daha yakıcı olmaktadır. Salgın sürecinin yıkıcı ekonomik, sosyal etkilerini telafi etme adına açıklanan önlem paketinden, ne yazık ki bu süreçten toplumun emeği ile geçinen kesimlerine, emekçilere doğrudan dokunan, nefes aldırıcı bir düzenleme çıkmamıştır.

Bu kanun teklifiyle, gelir vergisini düzenleyen mevcut tablo; 2020 yılı için asgari ücret ve civarında ücret alan kesimin gelir vergisinden muaf olmasını sağlayacak şekilde ve gelir vergisini yüksek gelir sahibi kesimlere yayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Emeği ile geçinen kesimleri korumak adına, ücretliler ve diğer gelir sahipleri için farklı tarife teklif edilmiştir.