CHP'den Soylu'ya: Belediye ödeneklerinden kesinti yapmayın

24 Mart 2020 Salı, 18:06

İl belediye başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü ve koronavirüs salgını nedeniyle belediye gelirlerinden kesintiye gidilmemesini istediklerini söyledi.

Koronavirüs salgını konusunda yerel yönetimlerin çalışmalarını ele alan CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dokuz il belediye başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardahan, Sinop, Burdur, Artvin, Edirne, Kırşehir, Bilecik, Bolu ve Çanakkale Belediye Başkanları ile video konferans yöntemiyle görüşen CHP Lideri, "Salgın konusunda aldığınız önlemleri takdir ediyorum" dedi.

KAYNAK SORUNU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bazı parti yöneticilerinin bir araya geldiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman belediye başkanlarımız, yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında sorunlar çıktığı ifade ediyor. Arkadaşlarımız İçişleri Bakanı ile görüştüler. İçişleri Bakanı Soylu, bu konuda bir genelge çıkardığını ve salgına karşı koordinasyonun önemini vurguladığını söyledi. Bizim temel hedeflerimizden birisi kaynak sorununu aşmaktır. Ne yaparsak yapalım bu bir kaynak sorunu çözelim" dedi.

GENÇLİK KOLLARINDAN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Belediye başkanlarına illerinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların listelerinin iletildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İhtiyaçların giderilmesi konusunda gerekirse CHP Gençlik Kolları'ndan yardım alabilirsiniz" dedi.