CHP'den Soylu'ya: Bunları gözünüz görmüyor mu?

10 Nisan 2020 Cuma, 13:37

Dünya korona salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de virüsün yayılmaya başlamasıyla yardım kampanları başlatan CHP'li belediyeleri eleştirerek 'Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur' demiş; 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 ilin valisine gönderilen yazı ile izin almadan para ve bağış toplayanların faaliyetlerinin durdurulması istenmiş; CHP'li hesaplar bloke edilmişti.

'İsmailağa camii' ismiyle açılan twitter hesabında 'hedef 10 bin kumanya' denilerek bağış toplanıyor.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kişisel twitter hesabından 'İsmailağa camii' adlı twitter hesabının 'desteklerinizi bekliyoruz' tweetini kopyalayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'bunları gözünüz görmüyor mu?' diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin koronavirüs salgınına karşı başlattığı yardım kampanyalarını eleştirerek 'Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur' demiş; 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatmış; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 ilin valisine gönderilen yazı ile izin almadan para ve bağış toplayanların faaliyetlerinin durdurulması istenmişti.



