CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, salgınla mücadele kapsamında ortak açıklama yaptı: Tam tecrit zamanı

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, salgınla mücadele kapsamında “sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma” ilan edilmesini istedi. CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, koruyucu maskelerin büyükşehir ve ilçe belediyelerine teslim edilerek dağıtımın belediyeler eliyle yapılmasının erişimi kolaylaştıracağı vurgulandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarının imzaladığı ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

TESTLER EVDE YAPILMALI

Ulusal ve uluslararası çok sayıda bilim insanı, ekonomiden sağlığa kent hayatı ile ilgili pek çok kurum ve kuruluş ile bu kentleri yöneten bizlerin ortak görüşü “sokağa çıkma yasağı ya da tam-tecridi kapanma”dır. Daha fazla zaman kaybetmeden, bu uygulamanın gereğine tekrar dikkat çekiyoruz. Bu kararla, olumlu yönde ciddi yol almış dünya şehir örneklerinde olduğu gibi, test sürecinin evde başlatılması ile karantina uygulamasının takibinin dağılım hızını yavaşlatmakta etkili olacağı görüşündeyiz.

GELİRLER ARTIRILMALI

Banka ve sözleşmelerden kaynaklı kredi borçları, özel ve tüzelkişiler ile kamu kuruluşlarına olan borçlarının 2020 yılı için ertelenmesi gereklidir. Belediyelerin genel bütçe paylarının ve borçlanma limitlerinin artırılması gerekmektedir. Toplu ulaşımda nisan, mayıs ve haziran ayları için hazine tarafından gelir desteği yapılması hayatidir. Ayrıca, toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan, rutin taşımacılık faaliyetlerine dönene kadar ÖTV alınmamalıdır. Üç aylığına faturaların ertelenecek olması kapsamında, su ve kanalizasyon işlemlerinin eksiksiz sürdürülmesi adına, İller Bankası veya kamu bankalarından bu idarelere faizsiz ve geri ödemesi 6 ay sonra başlayacak kredi teminleri sağlanmalıdır.

ENCÜMENE YETKİ DEVRİ

Meclis toplantılarının uzaktan online olarak yapılabilmesi sağlanmalı veya belediye meclislerinin işlevselliğinin sürdürülmesi adına encümene yetki devri düşünülmelidir. Belediyelerin toplu taşıma ve sosyal destek harcamalarının finansmanı açısından en az üç ay boyunca mal, hizmet alımları ile yapım işleri üzerinden alınan KDV sınırlanmalıdır.

KENT VERİLERİ AÇIKLANMALI

Her kentteki pandemi kurulları daha sık toplanmalıdır. Her kent özelindeki pandemi kurullarının, o kentteki virüsle ilgili tüm verileri günlük olarak halka açıklaması önemlidir.

İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI

TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop tarafından başlatılan kampanya ile 23 Nisan akşamı saat 21.00’de evlerimizden ve balkonlarımızdan hep birlikte İstiklal Marşımızı okuma çağrısında bulunuyoruz. 11 büyükşehir belediyesi 100. yılında 23 Nisan’ın evlerde en coşkulu şekilde kutlanması için çalışacağız. Aynı zamanda 23 Nisan’ı 24 Nisan sabahına bağlayan gece mübarek Ramazan ayının da başlangıcıdır. Aydınlanma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmada belediyelerimizin en etkin ve doğru adreslerden biri olduğunu hatırlatırız.