CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı talebi

30 Nisan 2020 Perşembe, 18:09

Çevrimiçi buluşarak Türkiye ve yerel yönetimler gündemini ele alan başkanlar, toplantıdan sonra ortak açıklama yayınladı. Açıklamayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş imzaladı.

1 MAYIS KUTLAMALARI

Türkiye’nin gündeminin ve yerel yönetimlerin sorunlarının pandemi gündemine özel değerlendirmelerle ele alındığının belirtildiği açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Yarın 1 Mayıs Emek Bayramı’nı kutlayacağız. Aynen 23 Nisan’da olduğu gibi, salgınla mücadele koşulları gereği istediğimiz şekilde bir kutlama yapamayacağız. Ülkemizin tüm emekçilerini bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz. Bir kez daha 1 Mayıs 1977’de Taksim’de hayatını kaybeden emekçilerimizi saygıyla anıyoruz."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYARISI

"Yine, yarın sabah itibariyle üç günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte ilgili her tedbiri aldığımızı, yurttaşlarımızın rahat, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenleri planladığımızı belirtmek isteriz. Umuyoruz ki yurttaşlarımız da bu tedbirlerden memnun kalacaklardır.

Bu vesileyle 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, değerli hemşerilerimize yeniden anımsatmak isteriz ki, sokağa çıkmama konusundaki özenimizi lütfen sadece yasağın olduğu günlerde göstermeyelim, yasağın olmadığı günlerde de aynı tavrımızı sürdürelim. Henüz rehavet için erken olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Pazartesiden itibaren de sokağa çıkmama konusunda duyarlı olunmasının, şehirlerde yoğunluk yaşamamasının önemini dile getiriyoruz."

EKONOMİK SIKINTILAR KONUŞULDU

Belediyelerin yaşamış olduğu ekonomik daralmaların; gelirlerin düşmesinin; alınan bazı kararların sonucunda yapılan ödeme ve ötelemelerin etkilerinin; yapılması şart olan birçok çalışmanın bütçeler üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin; bütçe yönetimlerinde ortaya çıkan zorlukların da tartışıldığı toplantıda, toplu taşımanın geleceği ve kentlerin kültür sanat yaşamı da konuşuldu.

TBB'DEN TOPLANTI TALEBİ

Açıklama şöyle devam etti:

"Bütün bu kapsamda, içinde önerilerimizin olduğu bir hazırlığı, Türkiye Belediyeler Birliği’ne (TBB), iletme kararı verdik. Bu kararları, bugün TBB’ye ulaştırmış olacağız.

Bu çerçevede, TBB’nin girişiminde, oluşturulacak bir gündemde, Sayın Cumhurbaşkanımız’la, Bakanlar Kurulumuz’un da katılım sağladığı bir toplantının yapılmasını önermekteyiz. Türkiye’nin, yerel yönetimler açısından mevcut pandemi salgını ile mücadele temelindeki durumunun; gelecekteki yerel yönetim hizmetlerinin ve bunların ekonomik etkilerinin konuşulacağı bu toplantının, hızla gerçekleşmesi amacıyla önerimizi TBB’e ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."