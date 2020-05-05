CHP'li Alban: Yandaş şirketler Muğla'yı hedef aldı

05 Mayıs 2020 Salı, 11:49

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Ölüdeniz plajlarını da kapsayan yerlere jeotermal sondaj izni verilmesinin ardından, Datça Yarımadası’nın en önemli alanı Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürüldü.

Yapılaşmanın önünü açan karara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Mürsel Alban tepki gösterdi.

“Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Datça Yarımadası’nın, korunması gereken önemli alanlarından biri olan Alavara Koyu’nun sit derecesi düşürülmesiyle bölgede kademeli olarak yapılaşmanın önü açılmıştır. Bundan sonra bunun gerisi gelir” diyen CHP’li Alban, son dönemde özellikle Muğla ilinin rant sermayesi tarafından hedef alındığına dikkati çekti.

Muğla’nın merkezi yönetim kararları ile sistematik bir yağma ve talan girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirten Alban, “Yerel yönetimin CHP’li olması nedeniyle, aşamadıkları engelleri merkezi yönetimin bakanlıklar eliyle verdikleri kararlarla aşmaya çalışan yandaş şirketler, doğası ve tarihi dokusu bozulmamış Muğla’yı hedef aldılar. Biz bu duruma kesinlikle izin vermeyiz” dedi. Alavara Koyu’nun bulunduğu Emecik Mahallesi’nde bir kooperatifin hisse topladığı duyumlarını aldıklarını, ayrıca bir maden şirketinin bölgede araştırma yaptığını öğrendiklerini vurgulayan Alban, şüphelerinin doğru çıkmamasını umduklarını ifade etti.

Bölgenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecek rotalar üzerinden rehberli turistik geziler yapılabileceği kararı olduğunu ayrıca ekolojiye uygun önlemler alınarak ticari balıkçılık ve tarım yapılabileceği kararı olduğunu belirten Alban, bölgenin kısmen “Sürdürelebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”na alınmamasının konut yapılaşma baskısını artıracağını kaydetti.Alavara Koyu’nun da bulunduğu alanın sit derecesinin düşürülmesine CHP’li Datça Belediyesi’nin itiraz ettiğini belirten Alban, konuyu soru önergesiyle de TBMM gündemine taşıdığını vurguladı.