CHP’li Ayhan Barut: “Son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvuru 8 milyonu aştı”

15 Mart 2020 Pazar, 14:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Türkiye’de son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısının 8 milyonu aşarak ciddi boyutlara ulaştığını kaydetti. Yaşanan sorunlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, (TBMM) Meclis Araştırma önergesi sunan Barut şunları kaydetti:

“ANTİDEPRESAN KULLANIMI ARTTI”

“CHP Bilim Platformu’nun bulgularına göre ülkemizde son 3 yılda psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısı 8 milyonu aşarak ciddi boyutlara ulaştı. Toplumda antidepresan ilaç kullanımı hızla arttı. İnsanlarımız gibi işsiz gençlerimizin yüzde 60’ı da geleceğinden umutsuz. 2002-2018 arasında geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verenlerin sayısı 5 bin 485’e ulaştı. 2019’da ilk kez toplu intihar olaylarıyla sarsıldık. Çaresizlik içinde kıvranan insanlarımız kendini meclis ve valilik kapılarında yakmaya başladı. Yaşanan bu dramatik olaylar yüreklerimizi sızlatıyor. Ekonomik zorluklar ve ağırlaşan geçim sıkıntısı nedeniyle adeta toplumsal cinnet geçiriyoruz.

“MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Çözüm bulunamayınca toplumsal ve sosyal dengelerimiz tehdit altında alt üst oluyor. Tek adam ve Saray iktidarı, bunların konuşulmasını önlemek için elinden geleni ardına koymuyor. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla, havuz medyasının uyduruk manşetleriyle, çirkin hamasetle, gerçekleri saklamaya ve çarpıtmaya çalışıyor. Yaşanan bu sorunların tam anlamıyla tespit edilmesi, çözüm için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.