Erdoğan ile aralarındaki 'yakınlık' ABD medyasını da şaşırttı: 'Trump'ın buna izin verdiğini görmek...'

Bugün başlayan 36'ncı NATO Zirvesi'ne Ankara ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'A+ tipi resmi tören' ile karşılandı.

Erdoğan ile Trump'ın 'samimi' davranışları Fox News spikerini de şaşırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki temas, ABD medyasında da gündem oldu.

Spiker, o anları şu şekilde betimledi:

Başkan'a dokunan insanlara alışkın değilim. Başkan bu şekilde pek şefkatli ve yakın değildir. Bu yüzden onun buna izin verdiğini görmek, bu bağı görmek, birbirlerini nasıl karşıladıklarını görmek, bu size aradaki ayrımı gösteriyor. Bu toplantı ilginç olacak açıkçası. Başkan Trump, Erdoğan'a NATO ülke liderlerinin birçoğundan daha yakın.