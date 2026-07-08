Trump'tan Ankara'da çok konuşulacak sözler: 'Erdoğan savaşa girmek istiyordu...'

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde İran, İspanya, Grönland ve Türkiye’ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Trump, ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarını savunarak, “Dün gece İran’dan çok tehlikeli insanları çok güçlü biçimde vurduk” dedi.

Trump, İran’la varılan mutabakata ilişkin de sert konuştu. ABD Başkanı, İran’la imzalanan mutabakat zaptının kendisi açısından “bittiğini” düşündüğünü belirterek, Tahran yönetimiyle artık muhatap olmak istemediğini söyledi.

Trump, İranlı yetkilileri “yalancılık” ve “hilekârlıkla” suçladı. İran’la nükleer silah konusunda anlaşmaya varıldığını savunan Trump, Tahran’ın daha sonra bu görüşmeleri inkâr ettiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı, İran yönetimini hedef alarak, ülkede protestocuların öldürüldüğünü iddia etti. Trump, İran halkının yönetime karşı harekete geçememesinin nedeninin ağır baskı ve şiddet olduğunu savundu.

Trump, buna rağmen ABD’li müzakerecilerin görüşmeleri sürdürmek istemesi halinde buna engel olmayacağını ancak kendisinin bu süreçten umutlu olmadığını söyledi.

Trump, şunları kaydetti:

“Onlar yalancılar. Bir anlaşma yapıyoruz. Herkes kabul etti. Nükleer silah yok. Bir anlaşma yapıyoruz. Dışarı çıkıp basına konuşuyorlar, bu konuyu hiç konuşmadığımızı söylüyorlar. Onlarda bir sorun var. Kafayı yemişler. Yalancılar, dolandırıcılar, hasta insanlar. Kendi halkına zarar verdiler. Şu ana kadar protesto eden 54 bin kişiyi öldürdüler. İnsanlar “neden iktidarı ele geçirmediler?” diye soruyorlar ya. Ele geçiremiyorlar çünkü öldüler. Onları öldürdüler. Kimse iktidarı ele geçiremez; silahları yok, karşı tarafın ise makineli tüfekleri var. Ve sonra onları öldürüyorlar. Basın bunu haber yapmıyor. İsterlerse harika müzakerecilerimizin konuşmaya devam etmelerine izin veririm, ama ben bunu anlamıyorum.

Onların listelerinin hepsinde adım var. Ve şu ana kadar sanırım biraz şanslıydım, ama bu durum belki de çok uzun sürmez. Çünkü işler böyle yürür, ama bizim harika insanlarımız var. Ancak bunlar kötü, sapkın insanlar ve biz bu kanserden kurtulmalıyız. O kanserden. Peki ne yapmalısınız? Kanseri erken aşamada kesip atmalısınız. Bence İranlılar beceriksiz. Eğer yetkin olsalardı, 47 yıl önce bir anlaşma yaparlardı. Ben başarılı bir anlaşma uzmanıyım. İranlılarla iş yapıyorum ve şunu söylemeliyim ki, bu tamamen farklı bir yaklaşım."

“İSPANYA NATO'DA KÖTÜ BİR ORTAK”

Trump’ın hedefindeki ülkelerden biri de İspanya oldu. ABD Başkanı, İspanya’yı NATO içinde “kötü bir ortak” olmakla suçladı ve Hazine Bakanı Scott Bessent’e İspanya ile tüm ticari ilişkilerin kesilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Trump, “Artık İspanya ile ticaret yapmak istemiyoruz” ifadelerini kullanarak, ziyaretler dahil olmak üzere ticari ilişkilerin kesilmesini istediğini belirtti:

"İspanya ile konuşmaya bile kalkışmayın. Onlar umutsuz vaka. Onlar kötü insanlar. İspanya bize gelip, “Lütfen, lütfen, sizinle ticaret yapmak istiyoruz, efendim” diyecek. Onlarla hiçbir işim olsun istemiyorum."

İspanya, mart ayında ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında ülkedeki ortak askeri üsleri kullanmasına izin vermeyeceğini açıklamış, ayrıca savaşa katılan Amerikan uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

GRÖNLAND

Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland konusunda da önceki açıklamalarını yineledi. Grönland’ın ABD için stratejik önemde olduğunu savunan Trump, bölgenin Danimarka için aynı önemi taşımadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı, İkinci Dünya Savaşı dönemine atıf yaparak, Nazi Almanyası’nın Danimarka’yı kısa sürede işgal ettiğini ve bu süreçte Grönland’ın güvenliğinin ABD’ye bırakıldığını söyledi. Trump, “Grönland’ı aldık, sonra aptalca geri verdik. Geri vermemeliydik” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE NETANYAHU

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Erdoğan hakkında sert sözler söylediğini aktaran Trump, Erdoğan’ın savaşa dahil olmadığını ve bunda kendisinin etkili olduğunu savundu.

Trump, Türkiye’nin güçlü bir askeri kapasiteye sahip olduğunu belirterek, Ankara’nın F-35 savaş uçaklarını almak istediğini de hatırlattı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Bana kırmızı halı serdi. Harika bir adam. Ama Bibi dün Türkiye ve Erdoğan hakkında sert sözler sarf etti. Ben de dedim ki, bilirsiniz, onunla konuştum. İsrail’i pek sevmediği için savaşa girebilirdi dedim. Bibi’yi de pek sevmiyor. Benim sayemde savaşa girmedi. Ve bu bir askeri güç. Milyonlarca asker. Türkiye çok güçlü. En iyi teçhizatlarımızın çoğuna sahipler. F-35’leri almaya çalışıyorlar. Ama savaşa girmedi. İstiyordu. Girerdi. Ben olmasaydım, girerdi. Ve karşı tarafta yer alırdı.”

“ERDOĞAN İRAN'I SEVMİYOR”

Trump, Erdoğan’ın İran’a bakışına ilişkin de değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı, Erdoğan’ın İran’dan hoşlanmadığını düşündüğünü belirterek, “Erdoğan'ın da İran'ı sevdiğini sanmıyorum” dedi.

Trump, Erdoğan için “çok aklı başında” ifadesini kullanırken, İran yönetimini “çok çılgın” sözleriyle hedef aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının “kesinlikle gerekli” olduğunu savunarak, Washington’ın İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini düşündüğünü belirtti.

ÇİN

Trump, Çin’in İran’la savaşta doğrudan taraf olmadığını ve Tahran’a askeri ekipman sağlamadığını savundu.

ABD Başkanı, “Bence Çin bize doğru davrandı. Savaşa girmedi. İran’a ekipman sağlamadı” ifadelerini kullandı.

Ancak Trump, Çin’e yönelik övgülerinin ardından Panama Kanalı konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Pekin’in Panama Kanalı üzerindeki etkisini artırmaya çalıştığını ileri süren Trump, “Çin Panama Kanalı’nı ele geçirmeye çalışıyor. Buna izin verilmeyecek” dedi.