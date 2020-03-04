CHP'li Engin Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı
Meclis'te AKP ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Ara verilmesine rağmen milletvekilleri genel kurul salonundan ayrılmadı. Meclis'teki kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç hakkında resen soruşturma başlatıldı. Özkoç yaptığı açıklamada "Tehditler, yumruklar bizi yıldıramaz" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib konusundaki önergesi görüşülürken CHP ve AKP milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verilirken, gerginlik devam ediyor.
ENGİN ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
ÖZKOÇ'TAN AÇIKLAMA
Özkoç yaşananların ardından açıklamada bulunarak "Ben bir kişinin değil, milyonların sesiyim... Tehditler, yumruklar bizi yıldıramaz... Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türkleriz... Biz lekesizleriz. Ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" dedi.
NUMAN KURTULMUŞ: HUKUK ÖNÜNDE HESABI SORULACAK
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kavgaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.
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